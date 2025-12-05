Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
TP.HCM: Người dân ủng hộ khai báo chó mèo để ngăn bệnh dại
Video Thời sự

TP.HCM: Người dân ủng hộ khai báo chó mèo để ngăn bệnh dại

Chung Phát
Chung Phát
05/12/2025 15:31 GMT+7

TP.HCM yêu cầu tất cả chủ nuôi chó, mèo phải khai báo với UBND cấp xã và tiêm phòng đầy đủ để phòng, chống bệnh dại.

Vừa qua, UBND TP.HCM đã ban hành quyết định phê duyệt "Chương trình phòng, chống bệnh dại giai đoạn 2026 - 2030", trong đó yêu cầu tất cả các chủ nuôi chó, mèo phải khai báo thông tin với UBND cấp xã, tiêm phòng vaccine đầy đủ và quản lý vật nuôi một cách nghiêm ngặt. Đây là một trong những biện pháp quyết liệt nhằm kiểm soát bệnh dại, bảo vệ sức khỏe cộng đồng và nâng cao ý thức của người dân trong việc chăm sóc vật nuôi.

TP.HCM: Người dân ủng hộ khai báo chó mèo để ngăn bệnh dại - Ảnh 1.

Mặc dù được cộng đồng ủng hộ, việc thực hiện hiệu quả chương trình vẫn phụ thuộc vào sự hợp tác chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng, các chủ nuôi và toàn thể cộng đồng

ẢNH: CHUNG PHÁT

Nhiều người nuôi chó, mèo cho biết, mặc dù bản thân luôn tuân thủ việc vệ sinh môi trường sống của thú cưng, nhưng vẫn cảm thấy lo ngại trước tình trạng chó mèo không được kiểm soát chặt chẽ, nhất là khi các vật nuôi có thể mang theo bệnh dại. Việc khai báo và tiêm phòng đầy đủ sẽ giúp giảm thiểu những rủi ro này, đồng thời đảm bảo an toàn cho cộng đồng và môi trường xung quanh.

TP.HCM: Người dân ủng hộ khai báo chó mèo để ngăn bệnh dại

Theo chương trình, TP.HCM đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ quản lý trên 90% số hộ nuôi chó, mèo và đàn vật nuôi, đồng thời tiêm phòng vaccine dại cho ít nhất 90% chó mèo trong thành phố. Các xã, phường phải giám sát chặt chẽ các trường hợp chó mèo nghi mắc bệnh dại và có ít nhất một điểm tiêm phòng cho người dân có nguy cơ tiếp xúc với vật nuôi mắc bệnh. Bên cạnh việc khai báo, chủ nuôi cũng có trách nhiệm bảo đảm vệ sinh môi trường sống cho vật nuôi, không để chó mèo thả rông hoặc gây ô nhiễm. Khi đưa vật nuôi ra ngoài, chủ nuôi phải xích hoặc đeo rọ mõm và luôn có người dắt để tránh gây nguy hiểm cho cộng đồng.

Một trong những điểm đáng chú ý trong chương trình là việc xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Các trường hợp không khai báo nuôi chó mèo, không tiêm phòng vaccine hoặc thả rông sẽ bị xử lý theo quy định. Nếu chó mèo bị bắt giữ do thả rông, chủ nuôi sẽ phải chịu toàn bộ chi phí liên quan đến việc nuôi dưỡng hoặc xử lý vật nuôi, và nếu vật nuôi tấn công gây thiệt hại cho người khác, chủ nuôi phải bồi thường theo quy định pháp luật.


