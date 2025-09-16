TP.HCM: Người phụ nữ thoát ám ảnh lạc nội mạc tử cung nhờ ca mổ đặc biệt

"Khoảnh khắc nghe bác sĩ nói ca mổ đã xong, tôi thở phào: vậy là mình còn sống", chị H. xúc động chia sẻ.

Những năm tháng sống chung với bệnh lý "lạc nội mạc tử cung"

Nhiều năm qua, chị H. phải chịu đựng những cơn đau bụng dữ dội do bệnh lý lạc nội mạc tử cung - căn bệnh âm thầm nhưng dai dẳng, gây ảnh hưởng nặng nề đến sức khỏe và tinh thần người phụ nữ.

Chị chọn cách uống thuốc nội tiết để cầm cự, nhưng càng về sau, nỗi lo lại càng lớn. Bạn bè quanh chị có người gặp biến chứng huyết khối, có người loãng xương. Chị bắt đầu sợ những viên thuốc - thứ mà trước đó là "cứu cánh" lại có thể trở thành nguy cơ với chính mình.

Lỡ hẹn phẫu thuật vì biến chứng phổi

Năm 2022, chị đã sẵn sàng để cắt tử cung, kết thúc chuỗi ngày dài sống chung với bệnh. Nhưng ngay trước giờ phẫu thuật, bác sĩ phát hiện chị bị tràn khí màng phổi. Ca mổ phải hủy, chị lại quay về với những viên thuốc nội tiết và nỗi thất vọng kéo dài.

Ba năm sau (2025), ở tuổi 50, chị H. quay lại bệnh viện với quyết tâm: "Dù thế nào cũng phải thoát khỏi thuốc".

Lần này, sau khi được BS Tuấn tư vấn, chị đến Bệnh viện Phương Nam. Tại đây, các bác sĩ sản phụ khoa cùng ê-kíp gây mê hồi sức đã ngồi lại hội chẩn. Trường hợp của chị quá đặc biệt: nếu gây mê, nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng rất cao vì khí tại màng phổi có thể tràn bất cứ lúc nào. Nhưng từ bỏ phẫu thuật, đồng nghĩa với việc chị phải tiếp tục sống chung với thuốc nội tiết.

Sau rất nhiều cuộc họp, hội chẩn nhiều bên để tìm cách, đội ngũ bác sĩ gây mê phải đưa ra tất cả các trường hợp và chuẩn bị đầy đủ các phương pháp dự phòng. Cuối cùng quyết định được đưa ra là phẫu thuật nội soi cắt tử cung với phương pháp gây tê mà không gây mê. Đây là hướng đi hiếm khi áp dụng nhưng chính là "cánh cửa" để chị có cơ hội phẫu thuật an toàn.

"Trong lúc mổ, tôi cố gắng hít thở đều, thật sâu… để ô xy vào đủ, tránh tràn khí. Tôi phải tỉnh táo để còn phối hợp với bác sĩ", chị kể.

Đội ngũ bác sĩ Phương Nam tập trung cao độ trong ca phẫu thuật nội soi đặc biệt, gây tê thay vì gây mê, đảm bảo an toàn cho bệnh nhân

Với gây tê, chị vẫn cảm nhận được mọi thứ diễn ra quanh mình. Nếu có bất thường về hô hấp, bác sĩ sẽ biết ngay để kịp thời xử lý. Đây chính là yếu tố quyết định giúp ca mổ đi đến thành công.

Ba ngày sau, sức khỏe chị ổn định, tinh thần nhẹ nhõm. Quan trọng hơn cả, chị đã có thể rời xa những viên thuốc nội tiết từng là nỗi ám ảnh suốt nhiều năm.

Niềm vui sau ca mổ thành công: bệnh nhân hồi phục tốt và tràn đầy hy vọng cho hành trình mới không còn ám ảnh thuốc nội tiết và bệnh lý lạc nội mạc tử cung

Từ câu chuyện của mình, chị H. muốn nhắn nhủ: "Bệnh lý lạc nội mạc tử cung không chỉ ảnh hưởng tử cung mà còn có thể ảnh hưởng đến phổi, thậm chí là não. Đừng chủ quan. Chị em hãy đi khám phụ khoa định kỳ 6 tháng 1 lần để tầm soát sớm. Nếu phát hiện bệnh, hãy điều trị sớm để không phải trải qua những biến chứng nặng nề như tôi".

Câu chuyện của chị H. là minh chứng cho nỗ lực không ngừng của đội ngũ bác sĩ Bệnh viện Phương Nam trong việc tìm ra giải pháp phù hợp nhất cho từng bệnh nhân, ngay cả trong những ca tưởng chừng như bế tắc.