TP.HCM: Nuốt 20 viên nam châm, ruột non bé trai bị thủng 8 lỗ

Khai thác bệnh sử ghi nhận, ngày 1, 2 trẻ ói, đau bụng, điều trị uống thuốc không bớt; ngày 3 trẻ đau bụng nhiều, đi khom lưng, không sốt, ói ra dịch xanh rêu, mệt. Người nhà đưa trẻ đến Bệnh viện Nhi đồng Thành phố khám.

20 viên nam châm rỉ sét gây thủng ruột non

Ngày 4.9, bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Minh Tiến, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố cho biết, tại đây, bé P. đau bụng, nôn ói, quấy khóc, khám có đề kháng thành bụng, chụp X-quang phát hiện dị vật nằm theo chuỗi ở ruột non đoạn trên và đoạn dưới, siêu âm ghi nhận tình trạng viêm ruột viêm phúc mạc.

Qua hội chẩn các bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa, phối hợp với các bác sĩ ngoại khoa tiến hành mổ nội soi ổ bụng, ghi nhận thủng 8 lỗ ruột non và lấy ra 2 chuỗi viên nam châm, tổng cộng 20 viên. Các viên nam châm được lấy ra đã rỉ sét gây tổn thương ruột nghiêm trọng, các bác sĩ đã khâu vá tất cả các lỗ thủng ruột non.

Sau mổ 5 ngày, trẻ hết đau bụng, hết ói, tỉnh táo, tập cho ăn đường miệng, tiêu phân vàng.. Trẻ được tiếp tục theo dõi tổn thương niêm mạc ruột cũng như chức năng đường tiêu hóa.

Các viên nam châm trẻ nuốt phải từ các khối vuông nhỏ xếp lego ẢNH: BSCC

Trước đó, các bác sĩ của Bệnh viện Nhi đồng Thành phố cũng gắp dị vật là cục pin tròn nằm ở 1/3 trên thực quản của trẻ 21 tháng tuổi.

Ghi nhận cục pin rỉ sét và viêm loét hoại tử niêm mạc thực quản. Các bác sĩ đã đặt một ống thông mũi - dạ dày để giữ cho thực quản không bị chít hẹp. Trẻ được dùng kháng sinh, phổ rộng, kháng viêm, thuốc bang niêm mạc đường tiêu hóa, thuốc giảm tiết dịch đường tiêu hóa.

Không cho trẻ chơi các đồ chơi kích thước nhỏ

Qua các trường hợp này, bác sĩ Tiến lưu ý phụ huynh không cho trẻ nhỏ chơi các đồ chơi kích thước nhỏ (quy định đồ chơi cho trẻ nhỏ từ 5 tuổi trở xuống, có đường kính tối thiểu phải lớn hơn 5 cm).

"Khi nghi ngờ con em mình nuốt phải dị vật, phải đưa trẻ đến bệnh viện xử trí kịp thời, tránh để lâu sẽ dẫn đến tình trạng tổn thương nguy hiểm. Tốt nhất không cho trẻ nhỏ chơi trò chơi có nam châm hoặc pin, vì nguy cơ cao gây tổn thương đường tiêu hóa", bác sĩ Tiến khuyến cáo.