Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

TP.HCM: Nuốt 20 viên nam châm, ruột non bé trai bị thủng 8 lỗ

Lê Cầm
Lê Cầm
04/09/2025 21:58 GMT+7

Bệnh nhi nam L.T.P (5 tuổi, ở TP.HCM) nhập viện trong tình trạng bứt rứt, khó chịu, đau bụng, ói. Bác sĩ tiến hành mổ nội soi ổ bụng, ghi nhận thủng 8 lỗ ruột non và lấy ra 20 viên nam châm.

Khai thác bệnh sử ghi nhận, ngày 1, 2 trẻ ói, đau bụng, điều trị uống thuốc không bớt; ngày 3 trẻ đau bụng nhiều, đi khom lưng, không sốt, ói ra dịch xanh rêu, mệt. Người nhà đưa trẻ đến Bệnh viện Nhi đồng Thành phố khám.

 20 viên nam châm rỉ sét gây thủng ruột non  

Ngày 4.9, bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Minh Tiến, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố cho biết, tại đây, bé P. đau bụng, nôn ói, quấy khóc, khám có đề kháng thành bụng, chụp X-quang phát hiện dị vật nằm theo chuỗi ở ruột non đoạn trên và đoạn dưới, siêu âm ghi nhận tình trạng viêm ruột viêm phúc mạc.

Qua hội chẩn các bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa, phối hợp với các bác sĩ ngoại khoa tiến hành mổ nội soi ổ bụng, ghi nhận thủng 8 lỗ ruột non và lấy ra 2 chuỗi viên nam châm, tổng cộng 20 viên. Các viên nam châm được lấy ra đã rỉ sét gây tổn thương ruột nghiêm trọng, các bác sĩ đã khâu vá tất cả các lỗ thủng ruột non.

Sau mổ 5 ngày, trẻ hết đau bụng, hết ói, tỉnh táo, tập cho ăn đường miệng, tiêu phân vàng.. Trẻ được tiếp tục theo dõi tổn thương niêm mạc ruột cũng như chức năng đường tiêu hóa.

TP.HCM: Nuốt 20 viên nam châm, ruột non bé trai bị thủng 8 lỗ - Ảnh 1.

Các viên nam châm trẻ nuốt phải từ các khối vuông nhỏ xếp lego

ẢNH: BSCC

Trước đó, các bác sĩ của Bệnh viện Nhi đồng Thành phố cũng gắp dị vật là cục pin tròn nằm ở 1/3 trên thực quản của trẻ 21 tháng tuổi.

Ghi nhận cục pin rỉ sét và viêm loét hoại tử niêm mạc thực quản. Các bác sĩ đã đặt một ống thông mũi - dạ dày để giữ cho thực quản không bị chít hẹp. Trẻ được dùng kháng sinh, phổ rộng, kháng viêm, thuốc bang niêm mạc đường tiêu hóa, thuốc giảm tiết dịch đường tiêu hóa.

Không cho trẻ chơi các đồ chơi kích thước nhỏ

Qua các trường hợp này, bác sĩ Tiến lưu ý phụ huynh không cho trẻ nhỏ chơi các đồ chơi kích thước nhỏ (quy định đồ chơi cho trẻ nhỏ từ 5 tuổi trở xuống, có đường kính tối thiểu phải lớn hơn 5 cm).

"Khi nghi ngờ con em mình nuốt phải dị vật, phải đưa trẻ đến bệnh viện xử trí kịp thời, tránh để lâu sẽ dẫn đến tình trạng tổn thương nguy hiểm. Tốt nhất không cho trẻ nhỏ chơi trò chơi có nam châm hoặc pin, vì nguy cơ cao gây tổn thương đường tiêu hóa", bác sĩ Tiến khuyến cáo.

Tin liên quan

Đau bụng dữ dội, nhập viện phát hiện bị thủng ruột do nuốt viên thuốc còn nguyên vỏ

Đau bụng dữ dội, nhập viện phát hiện bị thủng ruột do nuốt viên thuốc còn nguyên vỏ

Ông V.T.K (56 tuổi, ngụ tại Long An) nhập viện trong tình trạng đau bụng dữ dội do nhiễm trùng ổ bụng sau thời gian nuốt phải viên thuốc còn nguyên vỏ nhưng không hay biết.

Phẫu thuật cấp cứu nam thanh niên bị hóc xương gà gây thủng ruột non

Khám phá thêm chủ đề

thủng ruột nam châm Ruột non nuốt viên nam châm đường tiêu hóa Niêm mạc Đồ chơi Rỉ sét dị vật
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận