TP.HCM phấn đấu lấy mẫu ADN 9.869 mộ liệt sĩ trước tháng 5.2027

Ngày 26.5, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trên địa bàn TP.HCM (gọi tắt Ban Chỉ đạo 515 TP.HCM) tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm làm trước lấy mẫu, số hoá, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo 515 TP.HCM, trên địa bàn thành phố hiện có 18 nghĩa trang liệt sĩ với 46.180 mộ liệt sĩ. Qua khảo sát, có 9.869 mộ liệt sĩ chưa có thông tin, cần được lấy mẫu để giám định ADN. Riêng tại Nghĩa trang liệt sĩ TP.HCM có 13.821 mộ, trong đó 1.739 mộ thuộc diện cần lấy mẫu ADN.

Đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, gắn với đạo lý "uống nước nhớ nguồn", thể hiện trách nhiệm tri ân của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. TP.HCM được chọn tổ chức làm trước việc lấy mẫu, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ thành phố, qua đó rút kinh nghiệm để triển khai rộng trong thời gian tới.

Lấy được mẫu phẩm ở 61/100 mộ

TP.HCM thành lập tổ lấy mẫu và lực lượng phục vụ gồm 50 người, bao gồm các bộ phận khai quật, vận chuyển hài cốt vào khu vực lấy mẫu, lấy mẫu, tuyên truyền, bảo đảm an ninh trật tự. Công tác chuẩn bị vật chất được thực hiện theo yêu cầu kỹ thuật, trong đó có các vật tư dùng nhiều lần, vật tư dùng một lần, vật chất nghi lễ và vật chất thay thế.

Theo đó, ngày 20.5, Ban Chỉ đạo 515 TP.HCM tổ chức phát động lấy mẫu, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ đối với mộ chưa xác định được thông tin, với tinh thần "làm trước rút kinh nghiệm". Trong 4 ngày thực hiện, chưa tính thời gian hoàn chỉnh các phần mộ, lực lượng chức năng đã khai quật, lấy mẫu 100 mộ liệt sĩ. Kết quả, 61 mộ lấy được mẫu phẩm; 39 mộ không lấy được mẫu phẩm do hài cốt đã phân hủy hoàn toàn, trong đó có 4 mộ không có hài cốt.

Ngày 20.5, Ban Chỉ đạo 515 TP.HCM thực hiện làm trước rút kinh nghiệm lấy mẫu ADN hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP.HCM ẢNH: THÚY LIỄU

Theo Ban Chỉ đạo 515 TP.HCM, toàn bộ quá trình lấy mẫu được thực hiện theo quy trình đã tập huấn và Quyết định số 1973/QĐ-BQP ngày 22.4.2026 của Bộ Quốc phòng. Các khâu lấy mẫu, bảo quản, bàn giao, lưu trữ tạm thời, vận chuyển mẫu và số hóa thông tin được tiến hành chặt chẽ, nghiêm túc, bảo đảm an toàn, không để xảy ra sai sót hoặc lây nhiễm chéo mẫu phẩm.

Đặc biệt, lực lượng làm nhiệm vụ thực hiện nguyên tắc "một hài cốt, tại một thời điểm", "một thời điểm chỉ mở một hài cốt" tại vị trí thao tác nhằm hạn chế tối đa nguy cơ nhầm lẫn mẫu. Sau mỗi buổi lấy mẫu, các đơn vị đều kiểm đếm, đối soát, niêm phong hiện trường, di chuyển mẫu về nơi lưu trữ tạm thời và bàn giao theo đúng ký hiệu, hồ sơ kèm theo.

Phấn đấu hoàn thành lấy mẫu ADN 9.869 mộ trước tháng 5.2027

Từ kết quả lấy mẫu ADN 100 mộ liệt sĩ đầu tiên, TP.HCM sẽ hoàn thiện quy trình, số hóa dữ liệu và phấn đấu hoàn thành lấy mẫu 9.869 mộ liệt sĩ chưa xác định thông tin trước tháng 5.2027.

Quang cảnh hội nghị rút kinh nghiệm làm trước lấy mẫu, số hóa, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ ẢNH: THÚY LIỄU

Bên cạnh kết quả đạt được, vẫn còn nhiều khó khăn do đây là nhiệm vụ mới, chưa có tiền lệ, triển khai trong thời gian gấp. Nhiều phần mộ được chôn cất từ lâu, qua nhiều lần tôn tạo, kết cấu kiên cố nên quá trình khai quật gặp trở ngại. Chất lượng hài cốt sau nhiều năm bị phân hủy mạnh, khiến việc lựa chọn mẫu đủ tiêu chuẩn giám định ADN không dễ dàng.

Ngoài ra, cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật có nội dung chưa đồng bộ; một số lực lượng lần đầu thực hiện nên còn lúng túng trong ngày đầu. Việc số hóa thông tin cũng ảnh hưởng đến tiến độ vì mỗi mộ phải thực hiện toàn trình, từ chụp ảnh hiện trạng, gán mã định danh đến đối soát hồ sơ, sau đó mới chuyển sang mộ tiếp theo.

Thiếu tướng Trần Chí Tâm, Phó chính ủy Quân khu 7, Trưởng ban Chỉ đạo 515 Quân khu 7, phát biểu chỉ đạo hội nghị

Từ thực tế này, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, thiếu tướng Trần Chí Tâm, Phó chính ủy Quân khu 7, Trưởng ban Chỉ đạo 515 Quân khu 7 đề nghị Ban Chỉ đạo 515 TPHCM tiếp tục rút kinh nghiệm từ đợt làm trước tại Nghĩa trang liệt sĩ TP.HCM; rà soát, hoàn thiện quy trình; tổ chức tập huấn kỹ cho các lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ; chuẩn bị đầy đủ vật chất, trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật. Đồng thời, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý hồ sơ, dữ liệu, mã định danh và quá trình lấy mẫu, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ.

Ban Chỉ đạo 515 TP.HCM xác định thời gian tới sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân và cả hệ thống chính trị tham gia thực hiện "Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ". Thành phố phấn đấu đến tháng 5.2027 hoàn thành lấy mẫu đối với 9.869 mộ liệt sĩ chưa xác định thông tin tại 18 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn.