TP.HCM phấn đấu trở thành đô thị toàn cầu

Thành lập tổ bảo vệ an ninh trật tự khu phố, ấp

Cũng tại kỳ họp lần này, HĐND TP.HCM đã thông qua Nghị quyết quy định tiêu chí thành lập tổ bảo vệ an ninh trật tự; tiêu chí về số lượng thành viên tổ bảo vệ an ninh trật tự; mức hỗ trợ, bồi dưỡng và mức chi đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở tại TP.HCM.

Theo đó, mỗi khu phố, ấp thành lập 1 tổ bảo vệ an ninh trật tự. Số lượng thành viên tổ được bố trí theo quy mô nhân khẩu của từng khu phố, ấp. Khu phố, ấp có quy mô nhân khẩu đến 2.700 nhân khẩu được bố trí 3 thành viên gồm: 1 tổ trưởng, 1 tổ phó và 1 tổ viên. Khu phố, ấp có trên 2.700 - 3.600 nhân khẩu được bố trí thêm 1 tổ viên; và tăng thêm đủ 900 nhân khẩu thì bố trí thêm 1 tổ viên.

Mức hỗ trợ thường xuyên hằng tháng với tổ trưởng là 6,5 triệu đồng; tổ phó 6,3 triệu đồng; tổ viên 6 triệu đồng.

Người tham gia lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở được hỗ trợ 100% số tiền phải đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện trên mức hỗ trợ thường xuyên hằng tháng quy định và 100% tiền đóng bảo hiểm y tế hằng năm.