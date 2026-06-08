TP.HCM phấn đấu xóa ung thư cổ tử cung ở phụ nữ vào năm 2027

Chiều 8.6, ông Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM làm việc với Sở Y tế TP.HCM về các nội dung y tế. Trong đó trọng tâm là nội dung thí điểm tầm soát ung thư tại các xã, phường, đặc khu trên địa bàn TP.HCM và tầm soát ung thư cổ tử cung được đề xuất thí điểm đầu tiên.

Ưu tiên tầm soát ung thư cổ tử cung

Khi được lãnh đạo TP.HCM hỏi về thứ tự ưu tiên trong tầm soát ung thư, PGS-TS Hoàng Thị Diễm Tuyết, Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương trả lời: "Ở phụ nữ, 2 loại ung thư gây tử vong nhiều nhất là ung thư cổ tử cung và ung thư vú. Và trong chương trình tầm soát thí điểm thì nên tầm soát ung thư cổ tử cung trước".

Theo lý giải, đây là bệnh có thể dự phòng bằng tiêm ngừa cho trẻ, nhất là vị thành niên; tiếp theo là phát hiện sang thương sớm để điều trị kịp thời.

"Có rất nhiều xét nghiệm để tầm soát ung thư cổ tử cung, và khi thí điểm thì chọn phương pháp dùng AI vì đã được Bộ Y tế đưa vào danh mục kỹ thuật, giá thành thấp, trả lời kết quả nhanh sau 2 phút, từ đó có hướng xử lý cho người bệnh", PGS-TS Diễm Tuyết nói.

Bác sĩ Trần Ngọc Hải, Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ cũng cùng quan điểm tầm soát ung thư cổ tử cung bằng AI, tiện lợi cho vùng sâu, vùng xa. Nếu có vấn đề sẽ tách ra kiểm tra.

Bệnh viện Hùng Vương tầm soát ung thư cổ tử cung cho người dân trên địa bàn ẢNH: BV

Tại cuộc họp, đại diện Đảng ủy UBND TP.HCM ủng hộ chương trình tầm soát ung thư, trước tiên triển khai ở một số địa bàn khó khăn và sau đó nhân rộng. Theo vị này, tầm soát ung thư cho đối tượng là công nhân lao động nữ, trẻ em, đặc biệt là ung thư cổ tử cung để nâng cao chất lượng sức khỏe người dân.

PGS-TS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM kiến nghị ngoài triển khai khám sức khỏe toàn dân thì tiếp tục triển khai tầm soát, khám sàng lọc bệnh sớm, trước tiên là ung thư cổ tử cung. Đây là vấn đề rất ý nghĩa, nhân văn.

Dự kiến Sở Y tế sẽ tham mưu UBND TP.HCM trình HĐND kiến nghị nguồn kinh phí tầm soát ung thư cổ tử cung cho phụ nữ.

"Nếu làm tầm soát ung thư cổ tử cung thành công thì TP.HCM là địa phương đầu tiên của cả nước làm công tác này. Kết quả tầm soát cũng là căn cứ làm cơ sở trình nghị quyết kinh phí cho HĐND TP.HCM", Giám đốc Sở Y tế TP.HCM nói.

Trước mắt, TP.HCM sẽ vận động nguồn lực xã hội để hỗ trợ tầm soát ung thư cổ tử cung cho nhóm phụ nữ yếu thế.

Theo PGS-TS Nguyễn Anh Dũng, Phó giám đốc Sở Y tế, tầm soát ung thư cổ tử cung mang lại hiệu quả kinh tế và sức khỏe rất lớn. Chi phí sàng lọc thấp và chỉ cần thực hiện 5 năm một lần.

Dự kiến kinh phí cho hơn 1,2 triệu phụ nữ lao động phi chính thức là khoảng 1.230 - 1.250 tỉ đồng, chưa bao gồm nữ lao động chính thức. Cùng với đó là chi phí sàng lọc ung thư vú. Tổng cộng khoảng 3.000 tỉ đồng.

Có 3 bệnh viện chủ lực để thí điểm tầm soát ung thư, gồm: Bệnh viện Ung bướu, Bệnh viện Từ Dũ và Bệnh viện Hùng Vương.

Tạo đột phá cho TP.HCM

Phát biểu kết luận buổi làm việc, ông Nguyễn Phước Lộc ghi nhận và biểu dương Sở Y tế TP.HCM, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Liên đoàn Lao động, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM cùng các bệnh viện đã chủ động triển khai nhiều hoạt động chăm sóc sức khỏe người dân, tạo tiền đề để thành phố xây dựng các chương trình tầm soát bệnh quy mô lớn.

Theo Phó bí thư Thành ủy TP.HCM, việc khám sức khỏe toàn dân và tầm soát bệnh là thực hiện đúng tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM, chuyển mạnh từ tư duy chữa bệnh sang phòng bệnh, phát hiện sớm, điều trị sớm và giảm gánh nặng cho người dân.

TP.HCM thống nhất lựa chọn ung thư cổ tử cung là bệnh ưu tiên để triển khai thí điểm, từng bước tiến tới xử lý dứt điểm theo cam kết của Việt Nam với Tổ chức Y tế thế giới (WHO).

Ông Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM làm việc với Sở Y tế TP.HCM ẢNH: BV

Ông Nguyễn Phước Lộc đề nghị tổ chức hội nghị ký kết với sự tham gia của các sở, ngành, đoàn thể để xác định rõ nguồn lực, trách nhiệm, lộ trình và chỉ tiêu thực hiện. Trong đó, Liên đoàn Lao động TP.HCM tiếp tục triển khai chương trình tầm soát ung thư cổ tử cung cho nữ công nhân; Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM vận động nguồn lực xã hội chăm lo trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo và các nhóm yếu thế...

Lãnh đạo TP.HCM cũng đề nghị ngành y tế đẩy mạnh truyền thông để người dân hiểu, đồng hành và chủ động tham gia chương trình tầm soát. Mục tiêu không chỉ là tuyên truyền hoạt động của ngành y tế mà còn tạo sự đồng thuận xã hội nhằm huy động thêm nguồn lực chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Trước mắt, TP.HCM lựa chọn 14 xã, phường để triển khai thí điểm. Các bệnh viện tuyến cuối sẽ được phân công phụ trách từng địa bàn, bảo đảm việc tầm soát được thực hiện bài bản, hiệu quả.

Ông Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh, thành phố phấn đấu cơ bản xử lý ung thư cổ tử cung vào năm 2027, đồng thời xây dựng lộ trình kiểm soát ung thư vú trong giai đoạn 2028 - 2030.

"Sở Y tế và Ủy ban MTTQ Việt Nam nhờ tư vấn của các cơ quan truyền thông để làm tốt hơn, có chính sách ưu việt nhất, nhân đạo nhất và đột phá nhất của TP.HCM, dành những điều tốt đẹp cho chăm sóc sức khỏe nhân dân, trong đó có sức khỏe phụ nữ và trẻ em", ông Nguyễn Phước Lộc nói.