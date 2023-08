TP.HCM: Phát hiện 11 người dương tính với ma túy tại các điểm vui chơi ở Q.1

Ngày 20.8, Công an Q.1 (TP.HCM) phối hợp các đơn vị liên quan xử lý hàng loạt sai phạm tại 13 cơ sở kinh doanh dịch vụ vui chơi giải trí trên địa bàn.

Qua test nhanh, phát hiện 11 người dương tính với ma túy CACC

Trong đó, thông qua test nhanh, lực lượng chức năng xác định có 11 trường hợp dương tính với ma túy, trong đó có cần sa. Những người vi phạm gồm 9 khách đến vui chơi và 2 nhân viên của cơ sở kinh doanh.

Trước đó, lúc 23 giờ ngày 18.8, lực lượng Công an Q.1 tổng kiểm tra kiểm soát các cơ sở kinh doanh phức tạp về an ninh trật tự. Trong khuya cùng ngày và rạng sáng 19.8, công an kiểm tra được 14 cơ sở, phát hiện 13 cơ sở vi phạm, lập biên bản tạm giữ 3 bình kim loại chứa khí N 2 O (khí cười), 5 bình shisha; qua test nhanh phát hiện 11 trường hợp dương tính với ma túy và giao Công an P.Bến Nghé (Q.1) xử lý theo quy định.

Công an Q.1 kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ vui chơi giải trí trên địa bàn CACC

13 cơ sở vi phạm bao gồm: Công ty TNHH The Sportman số 149 Tôn Thất Đạm, Công ty TNHH SNUG PUB số 56 Tôn Thất Thiệp, Công ty TNHH My Place số 50 Tôn Thất Thiệp, Công ty TNHH nhà hàng số Maze số 143 Tôn Thất Đạm, Công ty TNHH nhà hàng BOM tầng 1 số 32 Tôn Thất Thiệp, Công ty TNHH DV đồ uống Burny số 58 Tôn Thất Thiệp, Nhà hàng Đức Nhân - PHATTY'S số 46 - 48 Tôn Thất Thiệp, Công ty TNHH đồ uống CHILLI số 34 Tôn Thất Thiệp, Nhà hàng dịch vụ BUNKER số 134 Tôn Thất Đạm, Công ty TNHH Hóa Đỉnh Sơn số 38 Tôn Thất Thiệp, Nhà hàng TASTY số 36 Tôn Thất Thiệp, Doanh nghiệp tư nhân nhà hàng WOODOO số 64 Tôn Thất Thiệp, Công ty TNHH đầu tư nhà hàng Thiên Phúc (ATMOS) lầu 3 số 21, 23, 25, 27 Tôn Thất Thiệp.

Cụ thể, các cơ sở nói trên vi phạm về tổ chức các hình thức vui chơi giải trí ngoài khoảng thời gian cho phép (từ 8 giờ - 0 giờ mỗi ngày); kinh doanh không có hóa đơn chứng từ, kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ; kinh doanh hóa chất hạn chế trong kinh doanh mà không có giấy phép kinh doanh; chưa xuất trình phương án PCCC, quyền tác phẩm âm nhạc, vệ sinh an toàn thực phẩm, giấy phép kinh doanh bán rượu và phát hiện 11 người dương tính với chất ma túy.

Phát hiện nhiều bình khí cười tại các cơ sở vi phạm CACC

Trong thời gian tới, thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an TP.HCM về chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, Ban Chỉ huy Công an Q.1 chỉ đạo toàn lực lượng công an quận tập trung triển khai kiểm tra, kiểm soát xử lý vi phạm.