TP.HCM: Phát hiện cơ sở thẩm mỹ thay tên để trốn phạt, tiếp tục hoạt động chui

Ngày 19.4, Thanh tra Sở Y tế TP.HCM cho biết, phòng khám chuyên khoa da liễu An Nhi (thuộc Công ty TNHH viện thẩm mỹ An Nhi) đang hoạt động trái phép tại số 57 đường 3/2, (P.11, Q.10, TP.HCM), từng bị xử phạt và đã thay đổi tên nhằm trốn phạt.

Phòng khám chuyên khoa da liễu An Nhi hoạt động trái phép tại số 57 đường 3/2, P.11, Q.10, TP.HCM Sở Y tế TP.HCM

Trước đó, ngày 4.8.2023, Thanh tra Sở Y tế đã xử phạt Công ty TNHH thẩm mỹ JW By Asian Luxury Beauty Clinic do bà L.T.H làm giám đốc. Do cơ sở này có các hành vi vi phạm các quy định pháp luật như cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh mà không có giấy phép hoạt động khám, chữa bệnh; quảng cáo các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận nội dung trước khi thực hiện quảng cáo theo quy định. Ngoài ra, cơ sở này còn bị đình chỉ hoạt động trong thời hạn 18 tháng.

Tuy nhiên, cơ sở vẫn chưa chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Thanh tra Sở Y tế và thay đổi tên nhằm đối phó, không chấp hành quyết định xử phạt.

Sau khi cơ sở này bị Thanh tra Sở Y tế xử phạt vi phạm hành chính, đình chỉ hoạt động 18 tháng thì bà H. đã thành lập Công ty TNHH một thành viên thẩm mỹ An Nhi ngày 11.4.2023 với mã số doanh nghiệp cũ (đã cấp cho Công ty TNHH thẩm mỹ JW By Asian Luxury Beauty Clinic). Nhưng tra cứu trên cổng thông tin quốc gia, hiện cả hai tên công ty nêu trên đã giải thể, phá sản, chấm dứt tồn tại.

Theo đó, Thanh tra Sở Y tế phát hiện phòng khám chuyên khoa da liễu An Nhi (số 57 đường 3/2, P.11, Q.10, TP.HCM) có một chủ sở hữu là bà L.T.H nhưng 3 lần đổi tên và loại hình kinh doanh (2 lần công ty, 1 lần hộ kinh doanh), cả 3 lần đều chưa có giấy phép hoạt động về khám bệnh, chữa bệnh do Sở Y tế cấp.

Tại thời điểm kiểm tra, Thanh tra Sở Y tế phát hiện cơ sở có khu tiếp nhận khách hàng, 1 phòng có trang bị bàn, giường chăm sóc da, các máy laser, IPL, H2O2, máy chăm sóc da,...

Lúc kiểm tra tầng 1, có khách hàng đang thực hiện dịch vụ trị thâm mông, tầng 4 có 2 khách hàng đến chăm sóc da,… Riêng tại tầng 2, cơ sở trang bị 1 phòng có đèn, giường phẫu thuật và các máy laser (chưa ghi nhận dấu hiệu hoạt động tại thời điểm kiểm tra).

Đoàn kiểm tra còn phát hiện các tài liệu như “Phiếu đăng ký sử dụng dịch vụ”, “Sổ theo dõi khách hàng” và các hóa đơn thu tiền các dịch vụ “trị nám, thâm, múp môi lớn, nấm cô bé”,… được thực hiện trong năm 2024.

Thanh tra Sở Y tế đề nghị cơ sở ngưng ngay việc cung cấp các dịch vụ khám, chữa bệnh khi chưa có giấy phép hoạt động khám, chữa bệnh và tháo biển hiệu. Đoàn mời chủ cơ sở làm việc, cung cấp các hồ sơ, tài liệu có liên quan hoạt động và xử lý vi phạm hành chính đối với cơ sở và cá nhân liên quan đến hành vi vi phạm sử dụng thuốc, các chất, thiết bị để can thiệp vào cơ thể người.

Ngoài ra, cơ sở này còn bị phạt tổng số tiền dự kiến 60 triệu đồng với vi phạm khám, chữa bệnh khi chưa được cấp chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh. Bên cạnh đó, Thanh tra Sở Y tế đình chỉ hoạt động của cơ sở cho đến khi có giấy phép hoạt động khám, chữa bệnh và người hành nghề có chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh theo quy định.