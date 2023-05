TP.HCM: Phát hiện một phụ nữ tử vong dưới rãnh nước trong vườn trái cây

Chiều 5.5, Công an H.Củ Chi cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ một phụ nữ tử vong dưới rãnh nước trong vườn trái cây trên địa bàn xã Trung An.



Lực lượng chức năng phong tỏa quanh khu vực hiện trường, điều tra làm rõ vụ một phụ nữ tử vong dưới rãnh nước trong vườn trái cây ở H.Củ Chi TRẦN KHA

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7 giờ cùng ngày, người trông coi vườn trái cây trên đường Nguyễn Thị Lèn (xã Trung An, H.Củ Chi) phát hiện một phụ nữ tử vong dưới rãnh nước trong vườn trái cây, trên người nạn nhân có vết máu. Nghi nạn nhân bị sát hại, người dân đã báo công an.

Lực lượng chức năng đã phong tỏa quanh khu vực nơi phát hiện người phụ nữ tử vong để điều tra. Gần hiện trường, công an phát hiện hiện một gói thuốc lá, chiếc mũ lưỡi trai, một đôi dép và một con dao.

Chiều cùng ngày, nhiều người thân nạn nhân cũng có mặt tại hiện trường để phối hợp cơ quan chức năng làm rõ vụ việc.

Nhiều người dân đến vườn trái cây để theo dõi vụ việc TRẦN KHA

Theo người nhà, nạn nhân tên N.T.H.Y (50 tuổi, ngụ H.Củ Chi), làm nội trợ. Thường những khi rảnh, bà Y. đi làm bánh tráng thuê kiếm thêm thu nhập.

Những ngày gần đây, bà Y. không có biểu hiện gì bất thường. Nạn nhân hiền lành, không hút thuốc lá. Hôm qua 4.5, bà Y. rời nhà đi công việc nhưng tối không về, đến sáng nay 5.5, thì người dân phát hiện thi thể bà Y. trong vườn trái cây.

Hiện công an đang điều tra làm rõ vụ một phụ nữ tử vong dưới rãnh nước trong vườn trái cây ở H.Củ Chi.