TP.HCM: Phát hiện nam thanh niên tử vong bất thường trên vỉa hè, nghi án mạng

Đến 9 giờ ngày 15.12, Công an TP.Thủ Đức phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM phong tỏa, khám nghiệm hiện trường vụ một nam thanh niên tử vong bất thường, nghi án mạng trên địa bàn P.Tam Phú.

Danh tính nạn nhân được xác định là anh Lê Ngọc T. (34 tuổi, ngụ TP.Thủ Đức, TP.HCM), chủ một dãy trọ trên đường Cây Keo, P.Tam Phú.

Lực lượng chức năng đang khám nghiệm hiện trường vụ nam thanh niên tử vong trên vỉa hè ở TP.Thủ Đức, TP.HCM. Ảnh chụp 9 giờ sáng cùng ngày TRẦN DUY KHÁNH

Thông tin ban đầu, rạng sáng cùng ngày, người dân phát hiện nạn nhân nằm bất tỉnh trên vỉa hè đường Cây Keo, đoạn gần cầu Hương Việt (P.Tam Phú). Nạn nhân sau đó được người dân hỗ trợ đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Hiện trường để lại một số dấu vết có dấu hiệu của một vụ án mạng; xung quanh là một số gạch đá và đôi dép màu đen.

Theo người dân khu vực, trước khi xảy ra vụ việc, họ nghe có tiếng động mạnh, khu vực nơi anh T. ngã gục được xác định ngay trước cổng dãy trọ của gia đình người này.

Hiện trường vụ việc bị phong tỏa để phục vụ công tác điều tra TRẦN DUY KHÁNH

Nhận tin báo, Công an TP.Thủ Đức phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera an ninh, lấy lời khai những người liên quan để điều tra làm rõ vụ nam thanh niên tử vong bất thường trên vỉa hè, nghi án mạng.