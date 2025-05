TP.HCM: Phát hiện thi thể phụ nữ quấn trong tấm chăn ngoài đường

Ngày 26.5, Công an TP.HCM phối hợp Công an P.2 làm rõ nguyên nhân vụ thi thể người phụ nữ được phát hiện quấn trong chăn đặt tại con hẻm trên địa bàn Q.Bình Thạnh.

Đoạn clip ghi lại người đàn ông ôm chăn quấn thi thể mang ra đặt ở hẻm ẢNH: CTV

Thông tin ban đầu, sáng 25.5, người dân sống trong hẻm đường Bạch Đằng phát hiện một tấm chăn không rõ của ai, vứt bỏ ở lề đường. Tới kiểm tra, người dân tá hỏa phát hiện bên trong là thi thể người phụ nữ.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng có mặt phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân. Camera an ninh cho thấy, khoảng 2 giờ 28 rạng sáng 25.5, một người đàn ông đã ôm thi thể nói trên đưa ra hẻm.

Danh tính thi thể được xác định là bà N.T.C.T (63 tuổi, ở Q.Bình Thạnh). Người ôm thi thể ra hẻm được xác định là anh N.N.C (37 tuổi, con bà T.).

Theo lời khai ban đầu của anh C., khuya 24.5, khi đi làm về nhà, anh C. phát hiện mẹ đã tử vong từ lúc nào. Do không biết gọi ai hỗ trợ nên đến hơn 2 giờ rạng sáng 25.5 thì bế thi thể mẹ, quấn chăn rồi đem ra đặt ngoài hẻm. Sau đó, C. tiếp tục đi làm.

Con hẻm ở Q.Bình Thạnh nơi phát hiện vụ việc ẢNH: CTV

Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc.