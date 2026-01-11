Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

TP.HCM phát triển hệ thống y tế đa tầng - đa cực - đa trung tâm

Duy Tính
Duy Tính
11/01/2026 09:53 GMT+7

Ngày 10.1, Sở Y tế TP.HCM tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026.

Trong năm 2025, các cơ sở y tế trên địa bàn TP.HCM đã tiếp nhận 50,4 triệu lượt khám chữa bệnh (KCB), tăng hơn 8 triệu lượt so với năm 2024; trong đó khám BHYT chiếm hơn 24 triệu lượt. Trong số này, cơ sở y tế cấp chuyên sâu chiếm hơn 46,2% (hơn 23,3 triệu lượt); cấp cơ bản chiếm hơn 45,7% (23 triệu lượt) và cấp ban đầu chỉ chiếm gần 5% (hơn 2,4 triệu lượt).

TP.HCM phát triển hệ thống y tế đa tầng - đa cực - đa trung tâm - Ảnh 1.

Y tế chuyên sâu làm động lực phát triển của hệ thống y tế TP.HCM

ẢNH: DUY TÍNH

3 tầng chăm sóc sức khỏe mới

Tại hội nghị, PGS-TS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, nhấn mạnh từ năm 2026 TP.HCM tổ chức hệ thống y tế theo cấu trúc đa tầng - đa cực - đa trung tâm. Theo đó, hình thành 3 tầng chăm sóc sức khỏe, gồm: tầng chăm sóc sức khỏe ban đầu; tầng chăm sóc sức khỏe cơ bản; và tầng chăm sóc sức khỏe chuyên sâu.

Trong đó, tầng chăm sóc sức khỏe chuyên sâu (các bệnh viện (BV) đa khoa, chuyên khoa tuyến cuối) là động lực phát triển của toàn hệ thống y tế TP.HCM. Tầng này được đầu tư để phát triển kỹ thuật cao, điều trị các bệnh lý phức tạp, từng bước giảm nhu cầu ra nước ngoài chữa bệnh. Tầng chuyên sâu còn giữ vai trò hạt nhân lan tỏa năng lực chuyên môn xuống các tầng dưới thông qua đào tạo, chuyển giao kỹ thuật và lập cơ sở 2.

Các BV cửa ngõ chủ động đón bệnh nhân từ sớm, phân luồng từ xa, giải quyết phần lớn nhu cầu KCB, cấp cứu và hồi sức tại chỗ cho người dân khu vực; đồng thời đóng vai trò trung chuyển thông minh, kết nối kịp thời với các cơ sở chuyên sâu khi vượt quá năng lực chuyên môn; góp phần giảm tải cho các BV tuyến cuối.

Song song đó, TP.HCM phát triển y tế chuyên sâu theo cấu trúc đa trung tâm, hình thành các trung tâm điều trị bệnh lý phức tạp gắn với đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao kỹ thuật, tiến tới hình thành các cụm y tế viện - trường.

Đào tạo bác sĩ nội trú

Giám đốc Sở Y tế TP.HCM nhấn mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng và xây dựng đội ngũ kế thừa tại các BV cấp chuyên sâu cần được triển khai bài bản và có tầm nhìn dài hạn. Trong đó, lực lượng bác sĩ nội trú (BSNT) là nhóm đối tượng đặc biệt cần được Nhà nước và TP.HCM quan tâm bằng các chính sách đào tạo, đãi ngộ và phát triển tài năng mang tính đặc thù.

Đến năm 2030, TP.HCM cần thêm 655 BSNT. Sở đề nghị các BV rà soát, xác định nhu cầu BSNT để xây dựng kế hoạch thu hút, đồng thời phối hợp với các trường ĐH y khoa trên địa bàn thông báo công khai, rộng rãi nhu cầu tuyển BSNT. TP.HCM cũng đang kiến nghị chính sách hỗ trợ học phí và sinh hoạt phí cho BSNT theo học các chuyên ngành khó thu hút, với tổng dự toán kinh phí khoảng 18,7 tỉ đồng/năm (tính đến năm 2030).

Tin liên quan

'Tham vọng của TP.HCM và hệ thống y tế trong đổi mới sáng tạo rất cao'

'Tham vọng của TP.HCM và hệ thống y tế trong đổi mới sáng tạo rất cao'

Đó là nhận định của ông Marcus Winsley, Phó đại sứ Vương quốc Anh tại Việt Nam bên lề Diễn đàn doanh nghiệp về đổi mới sáng tạo y tế tại TP.HCM.

Hệ thống y tế TP.HCM mới hoạt động ra sao từ ngày 1.7?

TP.HCM triển khai hệ thống y tế mới

Khám phá thêm chủ đề

TP.HCM hệ thống y tế Sở Y tế Tp.HCM khám chữa bệnh Bác sĩ nội trú y tế
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận