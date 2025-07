TP.HCM: Phong tỏa hiện trường vụ một người tử vong ở phường Cát Lái

Ngày 30.7, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân một người đàn ông tử vong bất thường trên địa bàn phường Cát Lái (thành phố Thủ Đức cũ).

Rất đông lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường vụ một người tử vong ở phường Cát Lái ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH

Trao đổi với Thanh Niên, cơ quan chức năng phường Cát Lái xác nhận, rạng sáng cùng ngày, trên địa bàn phường, đoạn sân phía trước cửa hàng tiện lợi trên đường Tạ Hiện, thuộc địa bàn phường Thạnh Mỹ Lợi cũ xảy ra vụ một người chết chưa rõ nguyên nhân.

Bước đầu, xác định nạn nhân là nam giới, song chưa thể cung cấp thông tin cụ thể vì hiện các phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM đang vào cuộc điều tra làm rõ.

Trước đó, khoảng 2 giờ sáng cùng ngày, người dân phát hiện người đàn ông tử vong, thi thể có dấu hiệu bất thường, đoạn trước cửa hàng tiện lợi đường Tạ Hiện, phường Cát Lái nên báo cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, Công an phường Cát Lái phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM có mặt phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera an ninh để phục vụ công tác điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của nạn nhân.

Phường Cát Lái hiện được nhập từ toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Cát Lái và phường Thạnh Mỹ Lợi, thành phố Thủ Đức cũ.