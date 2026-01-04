TP.HCM: Sặc bánh trôi nước khiến cụ ông hôn mê, ngưng tim

Ngày 4.1, bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thắng Nhật Tuệ, Trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện Gia An 115 cho biết, bệnh nhân là một cụ ông 70 tuổi, ở TP.HCM. Khi ông đang ăn bánh trôi nước thì ho sặc sụa, không nói được, ôm cổ, tím tái, sau đó lơ mơ rồi hôn mê.

Khi người con gái phát hiện, gọi hàng xóm hỗ trợ, có người vỗ lưng, có người dùng tay móc họng, sờ thấy dị vật nhưng không lấy ra được. Cụ ông rơi vào hôn mê, ngưng tim. Lúc này gia đình mới gọi cấp cứu 115.

"Khi ê kíp cấp cứu đến nơi, cụ ông hôn mê sâu, da xanh tái, nổi bông, chi lạnh, mạch không bắt được. Ê kíp ngay lập tức hồi sinh tim phổi nâng cao, vừa ép tim, vừa khai thông đường thở, bằng hút dị vật, đặt nội khí quản và bóp bóng có oxy", bác sĩ Nhật Tuệ chia sẻ.

Ê kíp cấp cứu ép tim, hút dị vật cho người bệnh ẢNH: N.T

Sau khoảng 15 phút hồi sinh, tim cụ ông đập trở lại và được chuyển về bệnh viện tiếp tục điều trị.

Cẩn thận khi ăn uống các thức ăn dẻo từ nếp

Theo bác sĩ Nhật Tuệ, bánh trôi nước, bánh nếp… là dị vật đường thở cực kỳ nguy hiểm, nhất là với người lớn tuổi, người nuốt kém, răng yếu, người ăn vội, ăn khi mệt hoặc say rượu.

Dị vật được ê kíp hút ra từ đường thở ẢNH: N.T

"Khi thấy người bị sặc, không nói được, ôm cổ cần gọi cấp cứu ngay, đừng chờ xử trí không được rồi mới gọi. Trong lúc vừa xử trí, vừa gọi cấp cứu 115 càng sớm càng tốt. Việc chậm trễ trong xử lý, dù chỉ chậm vài phút, thiếu oxy có thể gây tổn thương não không hồi phục", bác sĩ Tuệ khuyến cáo.

Trong thời gian qua, bệnh viện cũng thường xuyên tiếp nhận các trường hợp hóc dị vật thức ăn đặc biệt ở người lớn tuổi và trẻ em. Bác sĩ khuyến cáo người dân cần chú ý trong ăn uống, vì đây là hoạt động tưởng chừng đơn giản nhưng nếu bất cẩn có thể dẫn đến ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết.