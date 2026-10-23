TP.HCM sẵn sàng đặt hàng start-up từ trường học xử lý các bài toán lớn

Phát biểu tại lễ ra mắt nền tảng đổi mới sáng tạo 84X tổ chức ngày 22.10 tại Trường ĐH Văn Lang, ông Trương Minh Huy Vũ thông tin TP.HCM đang theo đuổi 3 định hướng quan trọng trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo. Đầu tiên là với các vườn ươm, trung tâm đổi mới sáng tạo và tăng tốc khởi nghiệp, thành phố sẽ chuyển hỗ trợ từ chiều rộng sang chiều sâu, trong đó mô hình hợp tác "ba nhà" gồm nhà nước - nhà trường - doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng.

Thứ hai, việc thiết kế các mô hình, chương trình sẽ theo chuẩn quốc tế ngay từ đầu, với sự tham gia của các đối tác quốc tế. Để làm điều này, ông Vũ cho biết các ban ngành đang xây dựng cơ chế đầu tư tương xứng, dự kiến sẽ theo gói thay vì những hình thức hỗ trợ nhỏ lẻ, "Không thể yêu cầu người ta huấn luyện ‘kỳ lân’ cho mình nhưng chỉ trả chi phí ‘kỳ nhông’. Phải mạnh dạn đầu tư", ông nhấn mạnh.

Cuối cùng là câu chuyện chia sẻ nguồn lực, tạo điều kiện cho start-up tiếp cận, cùng xử lý các bài toán lớn của thành phố. Đặc biệt, ông chia sẻ thành phố sẵn sàng đặt hàng giải pháp công nghệ đối với những lĩnh vực trọng điểm như tài chính, tiêu dùng và bán lẻ, nhấn mạnh mỗi trường ĐH là một "living lab" (phòng thí nghiệm thực tế) - nơi các giải pháp công nghệ có thể được thí điểm trên quy mô hàng chục nghìn người học trước khi bước ra thị trường.

Ông Vũ thông tin thêm, TP.HCM đang có 42 cơ sở và chương trình thuộc nhóm vườn ươm, trung tâm đổi mới sáng tạo và tăng tốc khởi nghiệp. Trong số này, 20 dự án có sự tham gia của các trường ĐH.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Trương Minh Huy Vũ phát biểu tại sự kiện ẢNH: NHẬT TÂN

Ông Pang Te Cheng, Tổng lãnh sự Singapore tại TP.HCM, cũng nhận xét đổi mới sáng tạo không thể phát triển nếu các bên hoạt động riêng lẻ. Để một ý tưởng tốt có thể đi đến thành công, cần sự đồng hành của những đối tác phù hợp, đi kèm đó là nguồn lực cần thiết và cơ hội hiện thực hóa ý tưởng. Vì thế, ông đánh giá cao tinh thần của mô hình hợp tác "ba nhà" và vai trò của nó đối với Nghị quyết 57.

Ông đồng thời nhấn mạnh, một trong những rào cản lớn nhất đối với start-up không chỉ là phát triển ý tưởng, mà còn là tìm được khách hàng lớn đầu tiên. Đó là nguyên nhân thay vì phát triển giải pháp rồi mới đi tìm vấn đề cần giải quyết, các start-up có thể tìm cơ hội phát triển và thử nghiệm giải pháp trực tiếp cùng những doanh nghiệp đã có vị thế trên thị trường, từ đó mở rộng quan hệ hợp tác.

Tại sự kiện, ông Pang cũng nhắc lại việc Việt Nam-Singapore năm ngoái đã nâng cấp quan hệ song phương lên Đối tác chiến lược toàn diện và tháng 8 mới đây 2 nước đã ra tuyên bố chung về kết nối công nghệ. Trong đó, nội dung quan trọng là 2 nước cam kết sẽ tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp, trường ĐH và các tổ chức nghiên cứu.

"Việt Nam có lợi thế quy mô thị trường cùng sức bật tăng trưởng và Singapore có thế mạnh kết nối cùng năng lực thương mại hóa. Khi kết hợp các lợi thế đó, chúng ta có thể tạo những thành quả lớn hơn nhiều so với hành động riêng lẻ", ông Pang chia sẻ.

Tổng lãnh sự Singapore tại TP.HCM Pang Te Cheng khuyên sinh viên luôn giữ tinh thần ham học hỏi, dám nghĩ lớn và đừng ngại đưa ý tưởng vào thử thách thực tiễn ẢNH: NHẬT TÂN

"Với thị trường lớn, doanh nghiệp tham vọng và người trẻ khao khát kiến tạo, Việt Nam là điểm tựa lý tưởng để triển khai start-up. Khi một giải pháp thành công tại đây, đó sẽ là bàn đạp để vươn tầm quốc tế", ông Edward Lim, Giám đốc Đơn vị Đổi mới sáng tạo và doanh nghiệp của ĐH Quốc gia Singapore (NUSX) tại Việt Nam, thông tin thêm.

Bổ sung góc nhìn, PGS-TS Trần Thị Mỹ Diệu, Hiệu trưởng Trường ĐH Văn Lang, cho biết trường ĐH không chỉ là nơi đào tạo và cấp bằng, mà còn phải tạo ra tri thức, thử thách các ý tưởng và phát triển những giải pháp mới để giải quyết vấn đề thực tế trong cuộc sống. Bà nhìn nhận trong thời trí tuệ nhân tạo (AI), tương lai của người học không chỉ phụ thuộc vào điều các bạn biết hôm nay, mà còn ở năng lực không ngừng học hỏi cho ngày mai.