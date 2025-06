TP.HCM sẵn sàng vận hành bộ máy mới

Ngày 25.6, TP.HCM mới (gồm TP.HCM, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu) tiếp tục vận hành thử nghiệm bộ máy theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đồng loạt tại 168 phường, xã, đặc khu. Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên đã đến theo dõi, kiểm tra buổi thử nghiệm.

Đây là lần đầu tiên vận hành thử nghiệm với quy mô toàn bộ đơn vị hành chính cấp xã của TP.HCM mới. Trước đó, 102 phường, xã tại TP.HCM hiện hữu đã vận hành thử nghiệm 2 lần vào các ngày 12 và 22.6. Cũng như 2 lần trước, trong sáng 25.6, 168 phường, xã, đặc khu vận hành thử nghiệm 4 hệ thống: hội nghị trực tuyến, quản lý văn bản, xử lý phản ánh kiến nghị qua cổng thông tin 1022 và giải quyết thủ tục hành chính.

Bà Võ Thị Trung Trinh, Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số TP.HCM, cho biết điểm mới của lần thử nghiệm này là hệ thống quản lý văn bản sẽ vận hành đồng thời cả khối đảng và khối chính quyền, trong khi 2 lần trước chỉ thử nghiệm khối chính quyền. Các đối tượng tham gia gồm: Văn phòng Thành ủy TP.HCM, Trung tâm Chuyển đổi số, Đảng ủy và UBND phường, xã, đặc khu.

Theo kịch bản, Văn phòng Thành ủy TP.HCM gửi văn bản đến Đảng ủy cấp xã yêu cầu xử lý, Đảng ủy cấp xã xử lý văn bản xong, phát hành gửi Văn phòng Thành ủy TP.HCM và UBND cấp xã. Ở khối chính quyền, Trung tâm Chuyển đổi số TP.HCM gửi văn bản cho UBND cấp xã xử lý, sau đó văn bản phát hành gửi về Trung tâm Chuyển đổi số và Đảng ủy xã, phường, đặc khu.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên trao đổi tại buổi thử nghiệm mô hình chính quyền địa phương 2 cấp ngày 25.6 ẢNH: NGUYÊN VŨ

Kết quả thử nghiệm cho thấy hệ thống quản lý văn bản có tỷ lệ hoàn thành 100% còn giải quyết thủ tục hành chính đạt 98%. Bà Trinh đánh giá các hệ thống dùng chung đảm bảo thông suốt, đảm bảo yêu cầu vận hành chính thức.

Trao đổi tại buổi vận hành thử, lãnh đạo các phường, xã, đặc khu cho biết việc vận hành các nền tảng số dùng chung khá trơn tru, sẵn sàng hoạt động theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Ông Lê Anh Tú, Bí thư Huyện ủy Côn Đảo, cho biết do Côn Đảo không tiếp giáp đất liền nên địa phương chủ yếu vận hành các nền tảng trực tuyến suốt thời gian qua, đây là cơ sở để đặc khu Côn Đảo làm tốt hơn từ ngày 1.7. Trong khi đó, ông Võ Văn Hồng, Bí thư Đảng ủy P.Dĩ An (dự kiến), cho biết đội ngũ cán bộ, công chức và người dân đều rất phấn khởi, chờ đến ngày vận hành chính thức. Sau khi sáp nhập, P.Dĩ An có hơn 227.000 người, là phường đông dân nhất TP.HCM mới và xếp thứ 2 cả nước.

Ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP.HCM, cho hay 3 địa phương đã họp và thống nhất công tác bàn giao, quyết định nhân sự và giao cho lãnh đạo từng địa phương chịu trách nhiệm công việc trên địa bàn, hoàn thành trước ngày 30.6. Chánh văn phòng Thành ủy TP.HCM Phạm Hồng Sơn cho biết thêm từ 8 giờ ngày 30.6, TP.HCM tổ chức lễ công bố các nghị quyết của Quốc hội, quyết định của T.Ư và địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính, thành lập các tổ chức Đảng, MTTQ VN TP.HCM, các phường, xã, đặc khu.

Chia sẻ với lãnh đạo 168 phường, xã, đặc khu, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên đề nghị tất cả cán bộ, công chức tăng cường trách nhiệm, tập trung "từng giờ, từng phút" để làm tốt nhiệm vụ trên từng cương vị được giao. TP.HCM sẽ có chính sách hỗ trợ, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức đã nỗ lực, miệt mài làm việc ngày đêm trong thời gian qua.