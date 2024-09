TP.HCM sáng nay có sương mù

Nhiều người dân TP.HCM bất ngờ khi sáng nay thấy bầu trời có sương mù nhẹ, không khí mát mẻ. Lớp sương mỏng nhanh chóng tan khi ánh mặt trời ló dạng đến. Nhiều người lo lắng không biết đây là hiện tượng sương mù thông thường hay mù khô do ô nhiễm môi trường.



Sáng nay TP.HCM xuất hiện sương mù nhẹ và tan nhanh khi nắng lên ẢNH: CHÍ NHÂN

Theo các chuyên gia khí tượng, những ngày gần đây TP.HCM và các tỉnh Nam bộ liên tục có mưa kéo dài khiến cho độ ẩm trong không khí cao. Vào ban đêm, độ ẩm không khí xuống thấp đặc biệt vào rạng sáng nên sinh ra hiện tượng sương mù cục bộ ở một số nơi. Sương mù sẽ tan khi ánh nắng mặt trời xuất hiện và bầu không khí trong lành hơn. Cụ thể sáng sớm nay, xuất hiện sương mù một số khu vực do nhiệt độ xuống thấp khoảng 25 - 26 độ C, đến khoảng 8 giờ 30 phút trời vẫn còn mát mẻ với khoảng 28 độ C. Hiện tượng sương mù này có thể kéo dài trong khoảng một vài ngày nếu độ ẩm vẫn duy trì mức cao và nhiệt độ thấp.

Chất lượng không khí ở mức trung bình ẢNH: CHÍ NHÂN

Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ thông tin, trong ngày 23.9 độ ẩm không khí ở nhiều quận huyện trên địa bàn TP.HCM phổ biến từ 94 - 95%, trong ngày 24.9, độ ẩm dự báo duy trì mức 76 - 77%. Từ nay đến cuối tuần, TP.HCM các hình thái thời tiết gây mưa đặc biệt là gió mùa tây nam đang suy yếu nên lượng mưa có khả năng giảm hơn so với những ngày trước.

Trên các ứng dụng theo dõi nồng độ bụi mịn, chất lượng không khí ở TP.HCM hiện tại ở mức độ trung bình.