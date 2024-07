TP.HCM sáng qua có mưa 'nhẹ như mưa phùn', vì sao?

Vào thời điểm giữa tháng 7, người dân TP.HCM không còn lạ với những cơn mưa lớn bất chợt hoặc vào buổi chiều tối. Tuy nhiên, vào sáng qua và sáng nay (17 và 18.7), TP.HCM xuất hiện mưa lất phất nhẹ như sương mù, giống với mưa phùn ở miền Bắc.

Đây là hiện tượng ít gặp ở TP.HCM, nhìn từ trên cao tưởng sương mù nhưng đường ướt, một số người tham gia giao thông phải mặc áo mưa. Trong ngày, trời nhiều mây nhưng vẫn tương đối nóng.



Mưa nhỏ lất phất giống sương mù khi nhìn từ trên cao. Vũ Phượng

Lý giải hiện tượng trên, thạc sĩ Lê Đình Quyết, Trưởng phòng Dự báo, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ cho biết: "Nguyên nhân do rãnh áp thấp có trục qua Trung Trung bộ duy trì. Gió mùa tây nam giảm nhẹ cường độ. Nguyên nhân chính do rãnh thấp gây mưa, ẩm cao, trời nhiều mây. Tuy nhiên dòng thăng yếu nên không gây mưa to, sáng chỉ mưa nhỏ".

TP.HCM, Nam bộ tiếp tục có đợt mưa lớn diện rộng từ 1 - 3 ngày tới. Phan Diệp

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ dự báo: Từ ngày 18 đến ngày 20.7, khu vực Nam bộ có mưa diện rộng, có nơi mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có mưa rất to. Tổng lượng mưa 48 giờ phổ biến từ 30 – 90 mm, có nơi trên 100 mm. Đợt mưa diện rộng trên khu vực Nam bộ dự báo có khả năng kéo dài từ 1 – 3 ngày tới.

Riêng ở TP.HCM, dự báo từ 7 giờ, ngày 18.7 đến 7 giờ ngày 20.7 tổng lượng mưa từ 40 – 90 mm, có nơi trên 90 mm. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Đề phòng khả năng mưa lớn gây ngập ở các vùng trũng thấp, khu vực ven sông, ven kênh rạch.