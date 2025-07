Theo đó, với tầm nhìn dài hạn và chiến lược phát triển bền vững, trong 5 năm tới, OBC Holdings sẽ tiếp tục triển khai thêm 6 dự án bất động sản lớn tại các khu vực chiến lược của tỉnh Bình Dương cũ, nay là các phường trọng điểm của TP.HCM mới.

Các vị trí tiềm năng bao gồm: Dự án tại phường Tân Đông Hiệp, phường An Phú, phường Thuận Giao, phường Phú Lợi, phường Thủ Dầu Một.

Tổng cộng 6 dự án này sẽ cung cấp khoảng 8.000 sản phẩm đa dạng, từ nhà ở đến thương mại, bao gồm cả các sản phẩm thấp tầng và cao tầng, đáp ứng mọi nhu cầu và phân khúc khách hàng.

TP.HCM sắp có 6 dự án bất động sản 'khủng' do OCB Holdings làm chủ đầu tư ẢNH: MINH NAM

Trong đó, dự án đầu tay của OBC Holdings là A&K Tower, tọa lạc tại vị trí đắc địa ngay trung tâm phường An Phú, TP.HCM (khu vực trước đây thuộc phường An Phú, TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương). Đây là một biểu tượng kiến trúc hiện đại với diện tích 10.000 m2, gồm 2 khối tháp cao 27 tầng.

A&K Tower cung cấp 1.155 căn hộ cao cấp, với hơn 25 tiện ích nội khu cao cấp như: Hồ bơi vô cực trên cao, sân vườn thư giãn trên không, phố đi bộ và mua sắm sầm uất, phố vui chơi giải trí sôi động, khu vui chơi trẻ em an toàn và sáng tạo…

Dự án này sẽ chính thức giới thiệu ra thị trường vào quý III/2025, mở ra cơ hội an cư lý tưởng tại trái tim của "siêu đô thị" mới.

Ông Trần Văn Hiếu, Tổng Giám đốc OBC Holdings, khẳng định triết lý phát triển của doanh nghiệp là chọn đi xa bằng sự tin cậy. Do đó, mỗi dự án sẽ là kết quả của sự nghiên cứu kỹ lưỡng, tâm huyết và trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng và thị trường.

Tất cả các dự án của OBC Holdings đều được xây dựng dựa trên nền tảng pháp lý minh bạch, quy hoạch đồng bộ và hướng tới xây dựng cộng đồng cư dân hiện đại, gắn kết bền vững với môi trường và hạ tầng khu vực. Điều này không chỉ đảm bảo giá trị sinh lời cho nhà đầu tư mà còn mang lại cuộc sống chất lượng cao, tiện nghi cho cư dân.