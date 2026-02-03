Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
TP.HCM sắp có quy định mới về tách, hợp thửa đất

Đình Sơn
Đình Sơn
03/02/2026 10:44 GMT+7

Ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM đã có tờ trình số 1187 gửi UBND TP.HCM về việc đề nghị xây dựng quyết định quy định về điều kiện tách thửa đất và hợp thửa đất trên địa bàn thành phố.

Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết, hiện trên địa bàn TP.HCM đang tồn tại 3 quy định khác nhau về tách thửa, hợp thửa đất gồm: Quyết định số 100 áp dụng cho khu vực TP.HCM cũ, Quyết định số 38 áp dụng cho khu vực Bình Dương cũ và Quyết định số 24 áp dụng cho khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu cũ.

Việc áp dụng đồng thời nhiều văn bản khác nhau gây khó khăn cho công tác quản lý nhà nước về đất đai và thực hiện thủ tục hành chính của người dân.

Nếu không kịp thời ban hành một văn bản quy định chung, thống nhất cho toàn TP.HCM sau sáp nhập, sẽ dẫn đến sự thiếu đồng bộ trong triển khai cho cơ quan thực thi và ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của người sử dụng đất trong việc thực hiện các quyền tách, hợp thửa đất.

Do đó, việc ban hành quyết định mới để thay thế các quy định cũ là thực sự cần thiết và phù hợp.

TP.HCM sắp có quy định mới về tách, hợp thửa đất- Ảnh 1.

Dự kiến ngày 28.2 tới đây TP.HCM sẽ có quy định mới về tách, hợp thửa đất

ẢNH: ĐÌNH SƠN

Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng quy định cụ thể về điều kiện tách thửa, hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn TP.HCM theo quy định tại luật Đất đai năm 2024.

Đối tượng áp dụng là hộ gia đình, cá nhân, tổ chức có nhu cầu và có quyền, nghĩa vụ liên quan đến việc thực hiện thủ tục tách thửa đất, hợp thửa đất; các cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện các thủ tục về đất đai theo quy định của pháp luật.

Quyết định gồm 8 điều với các nội dung, điều kiện, nguyên tắc chung về việc tách thửa đất, hợp thửa đất.

Quy định chi tiết diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với đất ở và các loại đất khác (đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải đất ở).

Trách nhiệm tổ chức thực hiện của các cơ quan chuyên môn và UBND cấp xã; quy định về xử lý chuyển tiếp đối với các hồ sơ đã tiếp nhận trước ngày quyết định có hiệu lực.

Dự kiến trình quyết định sẽ được ban hành trước ngày 28.2.

Dự kiến chiều nay (3.2), Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM sẽ tổ chức hội thảo lấy ý kiến về dự thảo quy định về điều kiện tách thửa đất, hợp thửa đất va diện tích tối thiêu được tách thửa trên địa bàn TP.HCM. Hội thảo do ông Nguyễn Toàn Thắng chủ trì với sự tham gia của các Sở ngành, Văn phòng đăng ký đất đai khu vực TP.HCM, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu cũ.

