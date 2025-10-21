TP.HCM sắp 'gỡ nút thắt' giao thông với Quốc lộ 13 mở rộng 10 làn

Dự án mở rộng Quốc lộ 13 đang thu hút sự quan tâm của người dân TP.HCM, trong bối cảnh tình trạng ùn tắc giao thông ngày càng gia tăng, nhất là khi cầu Bình Triệu đang được thi công nâng tĩnh không.

Nhiều người dân cho biết, tình trạng kẹt xe kéo dài đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc di chuyển giữa trung tâm TP.HCM và các khu vực các tỉnh Bình Dương, Bình Phước cũ. Họ kỳ vọng dự án mở rộng tuyến đường này sẽ được hoàn thành đúng tiến độ, góp phần giảm áp lực giao thông và cải thiện kết nối khu vực.

Dự án mở rộng Quốc lộ 13 đang thu hút sự quan tâm của người dân TP.HCM ẢNH: CHUNG PHÁT

Vừa qua, Sở Xây dựng đã có báo cáo gửi UBND TP.HCM về kế hoạch chi tiết triển khai dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 13.

Theo đó, đoạn đường này sẽ được nâng cấp dài khoảng 6 km, từ cầu Bình Triệu đến cầu Vĩnh Bình, thực hiện theo hình thức hợp đồng BOT (Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao).

Về phần mặt đường sẽ được mở rộng lên 10 làn từ 4-6 làn xe hiện hữu, rộng 60 m, cùng hành lang trồng cây xanh, công trình hạ tầng kỹ thuật dọc bên.

Ngoài ra, dự án sẽ xây dựng cầu cạn dài 3,2 km, với 4 làn xe và đường song hành hai bên.

Quốc lộ 13 là tuyến đường huyết mạch cửa ngõ Đông Bắc TP.HCM ẢNH: SẦM ÁNH

Với tổng mức đầu tư dự án gần 21.000 tỉ đồng, trong đó ngân sách thành phố tham gia hơn 14.600 tỉ đồng cho dự án thành phần 1 (bồi thường, hỗ trợ, tái định cư). Phần còn lại khoảng gần 6.300 tỉ đồng do nhà đầu tư tự thu xếp, triển khai dự án thành phần 2 (nâng cấp, mở rộng). Sau khi hoàn thành, nhà đầu tư dự kiến thu phí hoàn vốn trong 18 năm 4 tháng.

Dự kiến tiến độ khởi công dự án diễn ra vào cuối năm 2026, hoàn thành vào năm 2028.

Quốc lộ 13 là tuyến đường huyết mạch cửa ngõ Đông Bắc TP.HCM, nối thành phố với các tỉnh Bình Dương và Bình Phước cũ, đồng thời kết nối với Bến xe Miền Đông cũ. Tuyến đường hiện nay chỉ có 6 làn xe, đi qua khu dân cư đông đúc, thường xuyên xảy ra ùn tắc, đặc biệt trong giờ cao điểm.

Song song với Quốc lộ 13, TP.HCM cũng đang đẩy mạnh thực hiện ba dự án nâng cấp các tuyến đường hiện hữu theo hình thức BOT gồm Quốc lộ 1, Quốc lộ 22 và trục Bắc - Nam.