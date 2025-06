TP.HCM sắp xếp trụ sở với tầm nhìn dài hạn

Hoàn thành bàn giao chậm nhất ngày 30.6

UBND TP.HCM vừa có văn bản hướng dẫn công tác bố trí, sắp xếp, xử lý trụ sở, tài sản công khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính các cấp. Theo đó, các cơ quan, đơn vị khẩn trương xây dựng hoặc bổ sung phương án sắp xếp, bố trí, xử lý tài sản tổng hợp vào đề án sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp gửi Sở Nội vụ tổng hợp, trình UBND TP.HCM phê duyệt. Việc phân chia, bố trí, sắp xếp, xử lý tài sản phải phù hợp với đối tượng quản lý, sử dụng, tính chất, đặc điểm của tài sản, tận dụng tối đa nguồn lực tài sản hiện có nhưng phải tính toán tầm nhìn dài hạn để phục vụ mục tiêu lâu dài.

Trụ sở UBND Q.1 hiện nay sẽ được dùng làm trụ sở UBND P.Sài Gòn từ ngày 1.7 ẢNH: SỸ ĐÔNG

Đối với cấp huyện, các cơ quan hành chính trực thuộc bàn giao trụ sở, tài sản công và hồ sơ, tài liệu cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền, không để gián đoạn công tác quản lý, gây thất thoát tài sản, ảnh hưởng tới công tác quản lý nhà nước, cung cấp dịch vụ công. Trên cơ sở phương án phân chia, bố trí, sắp xếp, xử lý tài sản do cấp huyện quản lý được phê duyệt, các cơ quan, đơn vị thực hiện việc bàn giao, tiếp nhận tài sản, hoàn thành chậm nhất ngày 30.6.

Kể từ ngày 1.7, UBND TP.HCM mới có trách nhiệm kế thừa toàn bộ quyền hạn, trách nhiệm của TP.HCM, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, tỉnh Bình Dương trước khi sáp nhập, hợp nhất. Đối với các cơ sở nhà, đất giao cho Trung tâm quản lý nhà và giám định xây dựng (thuộc Sở Xây dựng) và Trung tâm phát triển quỹ đất (thuộc Sở NN-MT) quản lý, TP.HCM sẽ xem xét, quyết định phương án, kế hoạch xử lý, khai thác bảo đảm toàn bộ nhà, đất đều được sử dụng, khai thác, tránh bỏ trống, lãng phí.

TP.HCM lưu ý việc chuyển đổi công năng, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng và các quy hoạch, kế hoạch khác phải thực hiện theo quy định. Riêng nhà đất của bộ ngành T.Ư, trong trường hợp bộ, ngành và UBND TP.HCM đã thống nhất hoán đổi, điều chuyển trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp mà cần thực hiện ngay thì tạm thời bàn giao, tiếp nhận để kịp thời đưa vào sử dụng.

Phường, xã mới dùng 2 - 3 trụ sở

Theo khảo sát, đến nay nhiều quận, huyện ở TP.HCM đã công bố trụ sở làm việc của các phường, xã mới để người dân biết và liên hệ từ ngày 1.7. Phần lớn các phường mới đều sử dụng 2 - 3 trụ sở làm việc cho các cơ quan Đảng - đoàn thể, UBND phường, trung tâm phục vụ hành chính công. Đơn cử như P.Sài Gòn sử dụng trụ sở UBND Q.1 hiện nay tại 45 - 47 Lê Duẩn làm trụ sở Đảng ủy - HĐND - UBND phường, còn trụ sở MTTQ và các đoàn thể tại 29 Nguyễn Trung Ngạn (hiện là trụ sở Đảng ủy - UBND P.Bến Nghé). Hay như Q.6, trụ sở của Quận ủy - UBND quận được sử dụng làm trụ sở cho P.Bình Tiên.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được khảo sát bộ phận một cửa UBND Q.6, sắp tới là trụ sở P.Bình Tiên ẢNH: SỸ ĐÔNG

Trao đổi với PV Thanh Niên, lãnh đạo UBND Q.6 cho biết đến nay quận đã sắp xếp trụ sở làm việc cho 4 phường mới, đặc biệt là trung tâm phục vụ hành chính công. Những trụ sở, mặt bằng nhỏ không còn nhu cầu sử dụng được đề xuất chuyển về cấp TP.HCM quản lý. Các cơ sở vật chất khác như máy tính, thiết bị văn phòng cũng được chuẩn bị, phân bổ đồng đều cho từng phường đảm bảo đủ điều kiện hoạt động ngay. Bên cạnh đó, quận cũng phân công lại nhiệm vụ cho công chức dự kiến làm việc tại phường mới để mọi người làm quen với công việc. "Đến nay quận đã vận hành thử nghiệm 2 lần mô hình tổ chức chính quyền 2 cấp, mọi việc đều suôn sẻ", lãnh đạo UBND quận chia sẻ thêm.

Tại Q.Bình Tân, địa phương này cho biết đã hoàn tất thống kê và đề xuất phương án xử lý, sử dụng tài sản công, các địa chỉ nhà đất công sau sắp xếp để chuẩn bị chuyển giao cơ quan thẩm quyền. Song song đó, địa phương khảo sát hiện trạng các trụ sở làm việc và đề xuất cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ hoạt động công tác của 5 phường mới sau sắp xếp.

Riêng P.Tân Tạo chỉ có duy nhất trụ sở UBND P.Tân Tạo A với diện tích xây dựng 833 m2, diện tích sàn hơn 2.100 m2 không đảm bảo điều kiện cơ sở để thực hiện các hoạt động. Do vậy, Q.Bình Tân bố trí nơi đây làm trụ sở UBND P.Tân Tạo và Công an P.Tân Tạo với khoảng 160 người; đồng thời mượn một phần diện tích trụ sở của Công an TP.HCM trên địa bàn quận để Đảng ủy và các tổ chức chính trị - xã hội phường hoạt động công tác trong thời gian chờ xây dựng trụ sở làm việc. UBND Q.Bình Tân kiến nghị xây trụ sở mới cho P.Tân Tạo trong giai đoạn 2026 - 2030 tại khu đất rộng 0,6 ha mặt tiền đường Trần Văn Giàu là nơi làm việc của Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ VN phường.

Trong các buổi làm việc về tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được đề nghị trước mắt tận dụng tối đa những trụ sở đang có để sắp xếp, bao gồm các ngành thanh tra, viện kiểm sát, công an để bố trí cho các phường, xã mới. Sau đó, TP.HCM sẽ có đề án tổng thể, thống kê nhu cầu của từng phường, xã, từng ngành, cân đối quỹ đất công đang có để đầu tư xây dựng trụ sở, đảm bảo chỗ làm việc cho cán bộ, công chức.

Ngành y tế sắp xếp ra sao ?

Sở Y tế TP.HCM cũng vừa có văn bản mới nhất gửi các sở, ngành và đơn vị liên quan về việc góp ý dự thảo tờ trình, dự thảo đề án, dự thảo quyết định của UBND TP.HCM về việc phê duyệt Đề án sắp xếp, tổ chức lại trung tâm y tế quận, huyện, TP.Thủ Đức, trạm y tế phường, xã, thị trấn khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.

Sở Y tế TP.HCM đề nghị các đơn vị góp ý đề án sắp xếp, tổ chức lại trung tâm y tế quận, huyện, TP.Thủ Đức, trạm y tế phường, xã, thị trấn khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp. Theo đó, 22 trung tâm y tế trực thuộc UBND quận, huyện, TP.Thủ Đức trở thành 22 trung tâm y tế khu vực trực thuộc Sở Y tế quản lý, cung ứng dịch vụ theo khu vực liên xã, phường. Trung tâm y tế khu vực sau khi tổ chức lại sẽ thực hiện chức năng, nhiệm vụ của trung tâm y tế không có giường bệnh nội trú nên các trung tâm y tế có giường bệnh nội trú ở Q.3, Q.5, Q.10 và H.Cần Giờ sẽ chuyển chức năng khám chữa bệnh nội trú về bệnh viện đa khoa hoặc bệnh viện chuyên khoa trên địa bàn.

Song song đó, TP.HCM tổ chức lại 273 trạm y tế phường, xã, thị trấn thành 102 trạm y tế phường, xã trực thuộc trung tâm y tế khu vực, tên gọi đặt theo tên phường, xã sau sắp xếp. Mỗi trạm y tế phường, xã mới được bố trí thêm các điểm y tế giúp tăng cường khả năng tiếp cận dịch vụ y tế ban đầu cho người dân trên địa bàn. Trụ sở của các điểm y tế sử dụng lại trụ sở của các trạm y tế phường, xã cũ không được chọn làm trạm y tế phường, xã mới hoặc được bố trí trụ sở mới.

Về nhân sự, Sở Y tế TP.HCM cho biết số lượng người làm việc được giao năm 2025 của trung tâm y tế quận, huyện và TP.Thủ Đức là 5.168 người (trạm y tế là 2.510 người). Tổng số nhân sự hiện có của các trung tâm y tế gồm 4.789 người, trong đó khối trung tâm y tế là 2.651 người và khối trạm y tế là 2.138 người. Toàn bộ nhân sự này sẽ được chuyển giao nguyên trạng về Sở Y tế để phân bổ cho trung tâm y tế khu vực và trạm y tế tương ứng.

Toàn bộ viên chức, người lao động tại trung tâm y tế sẽ được rà soát, bố trí lại phù hợp với cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ của trung tâm y tế khu vực. Việc sắp xếp, bố trí không làm ảnh hưởng đến chế độ, chính sách, quyền và lợi ích hợp pháp của viên chức, người lao động; đồng thời không làm tăng số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước, đảm bảo nguyên tắc tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động.

Cũng theo văn bản trên, UBND quận, huyện, TP.Thủ Đức có trách nhiệm bàn giao nguyên trạng trung tâm y tế và trạm y tế bao gồm trụ sở, tài sản, tài chính, nhân sự, số lượng người làm việc được giao... về Sở Y tế TP.HCM trước ngày 1.7.