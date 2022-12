TP.HCM se lạnh 'như mùa đông' sáng nay, vài ngày tới Nam bộ có thể 18 độ C

Từ sáng sớm nay (13.12), dù trời quang mây nhưng người dân TP.HCM vẫn cảm nhận được tiết trời se lạnh, kèm gió nhẹ. Đây là kiểu thời tiết phổ biến dịp cuối năm, khi Noel, Tết cận kề.

Theo số liệu của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, nhiệt độ thấp nhất sáng nay đo được tại trạm Tân Sơn Nhất là 22oC (từ 6 giờ - 7 giờ), nhiệt độ thấp nhất ở trạm Nhà Bè là 22,9oC (lúc 6 giờ 31 phút).

Ông Lê Đình Quyết, Phó trưởng Phòng Dự báo cho biết, nguyên nhân tiết trời mát mẻ sáng nay ở TP.HCM là do không khí lạnh tiếp tục tăng cường xuống phía Nam. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục vắt qua Trung bộ, không khí lạnh tăng cường, sóng lạnh xuống sâu phía Nam, trên cao áp cao cận nhiệt đới hoạt động mạnh.

"Đây là trường phân kỳ do vậy ban đêm, sáng sớm nhiệt bề mặt (nhận được từ mặt trời) bức xạ trở lại khí quyển càng nhanh hơn, do bầu trời ít đến quang mây, bề mặt đất mất nhiệt nhanh nên nhiệt độ giảm nhanh", ông Quyết giải thích.

Đây chưa phải là mức nhiệt thấp nhất trong năm. Theo số liệu, nhiệt độ thấp nhất trong năm 2022 ở Nam bộ là vào ngày 12.1.2022 (Tà Lài 16,8oC).





Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, hôm nay, không khí lạnh tiếp tục tăng cường xuống phía Nam. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục vắt qua Trung bộ. Rãnh áp thấp ở phía nam vẫn còn duy trì, trục khoảng 4 - 6 độ vĩ bắc.

Từ 48 giờ đến 7 ngày, khối không khí lạnh được tăng cường yếu trở lại sau có cường độ ổn định. Khoảng ngày 16 - 17.12 không khí lạnh có khả năng tăng cường mạnh trở lại sau có cường độ ổn định rồi suy yếu dần. Khoảng 1 - 2 ngày 20 - 21.12 áp cao lạnh lục địa được tăng cường yếu trở lại. Rãnh áp thấp xích đạo vắt qua 4 - 6 độ vĩ bắc hoạt động yếu.

Dự báo thời tiết Nam bộ 48 giờ - 7 ngày tới: mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Nhiệt độ đêm nay giảm từ 1 - 2oC. Sáng sớm trời se lạnh, phía bắc Đông Nam bộ trời lạnh. Riêng khu vực bán đảo Cà Mau - Bạc Liêu và Kiên Giang cục bộ có nơi mưa nhỏ, lượng không đáng kể.

Dự báo nhiệt độ thấp nhất ở các tỉnh Đông Nam bộ trong thời gian trên dao động trong khoảng 18 - 22oC độ, miền Tây dao động trong khoảng 22 - 24oC. Nhiệt độ cao nhất ngày dao động phổ biến trong khoảng 30 - 33oC, có nơi trên 33oC.