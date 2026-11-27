TP.HCM siết chặt an toàn khí gas, xử lý hàng trăm bình gas mini không bảo đảm

Trước nguy cơ cháy, nổ từ khí gas, Công an TP.HCM đồng loạt kiểm tra các cơ sở kinh doanh gas và thu gom, xử lý hàng loạt bình gas mini không bảo đảm an toàn trên địa bàn.