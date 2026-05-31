TP.HCM siết chặt quản lý thuốc chứa hoạt chất fentanyl, ngăn nguy cơ thất thoát

Ngày 31.5, Sở Y tế TP.HCM cho biết đã có văn bản khẩn gửi đến UBND phường, xã, đặc khu, cơ sở khám chữa bệnh và cơ sở kinh doanh dược về tăng cường công tác quản lý, kiểm soát thuốc có chứa hoạt chất fentanyl.

Theo Sở Y tế TP.HCM, trước đó, Bộ Y tế đã chỉ đạo về việc tăng cường công tác quản lý, kiểm soát thuốc có chứa hoạt chất fentanyl. Trong đó, Bộ Y tế thông tin về tình hình tội phạm ma túy liên quan đến việc sử dụng thuốc chứa fentanyl trên thế giới và tại Việt Nam.

Vì vậy, Sở Y tế đề nghị các đơn vị chủ động phòng ngừa, ngăn chặn nguy cơ thất thoát nguyên liệu làm thuốc là dược chất gây nghiện, dược chất hướng thần, tiền chất dùng làm thuốc; thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất nói chung, đặc biệt là fentanyl và thuốc chứa hoạt chất fentanyl nói riêng vào mục đích bất hợp pháp.

Sở Y tế TP.HCM yêu cầu cơ sở khám chữa bệnh, cơ sở kinh doanh dược tăng cường kiểm soát thuốc chứa hoạt chất fentanyl ẢNH: DUY TÍNH

Cụ thể, Sở Y tế đề nghị UBND các phường, xã, đặc khu tăng cường triển khai các quy định về phòng, chống ma túy; kiểm tra, giám sát việc kinh doanh, sử dụng thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất và nguyên liệu làm thuốc tại các cơ sở y tế, cơ sở kinh doanh dược trên địa bàn, đặc biệt là thuốc chứa hoạt chất fentanyl.

Đối với các cơ sở khám, chữa bệnh và đơn vị có hoạt động dược, Sở Y tế yêu cầu thực hiện nghiêm các quy định chuyên môn, kiểm soát chặt chẽ quy trình quản lý, kê đơn, cấp phát và sử dụng thuốc chứa hoạt chất fentanyl; không để xảy ra thất thoát. Các đơn vị phải thu hồi 100% vỏ ống và lượng thuốc fentanyl còn dư sau sử dụng, thực hiện đúng quy trình tiêu hủy nhằm ngăn ngừa việc sử dụng sai mục đích.

Trường hợp phát hiện nhầm lẫn hoặc thất thoát thuốc, đơn vị phải báo cáo bằng văn bản đến Bộ Y tế, Sở Y tế và các cơ quan chức năng liên quan để kịp thời xử lý.

Đối với các cơ sở kinh doanh dược, Sở Y tế yêu cầu rà soát toàn bộ hoạt động mua bán thuốc thuộc diện kiểm soát đặc biệt, bảo đảm chỉ cung ứng thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất và thuốc chứa hoạt chất fentanyl theo đúng quy định, trên cơ sở đơn hàng đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Nếu phát hiện nhầm lẫn hoặc thất thoát thuốc, đơn vị phải báo cáo Sở Y tế trong vòng 48 giờ kể từ thời điểm phát hiện.