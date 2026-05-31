Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

TP.HCM siết chặt quản lý thuốc chứa hoạt chất fentanyl, ngăn nguy cơ thất thoát

Duy Tính
Duy Tính
31/05/2026 14:33 GMT+7

TP.HCM yêu cầu tăng cường kiểm soát thuốc chứa hoạt chất fentanyl, thu hồi 100% thuốc dư, báo cáo thất thoát trong 48 giờ để ngăn sử dụng trái phép.

Ngày 31.5, Sở Y tế TP.HCM cho biết đã có văn bản khẩn gửi đến UBND phường, xã, đặc khu, cơ sở khám chữa bệnh và cơ sở kinh doanh dược về tăng cường công tác quản lý, kiểm soát thuốc có chứa hoạt chất fentanyl.

Theo Sở Y tế TP.HCM, trước đó, Bộ Y tế đã chỉ đạo về việc tăng cường công tác quản lý, kiểm soát thuốc có chứa hoạt chất fentanyl. Trong đó, Bộ Y tế thông tin về tình hình tội phạm ma túy liên quan đến việc sử dụng thuốc chứa fentanyl trên thế giới và tại Việt Nam.

Vì vậy, Sở Y tế đề nghị các đơn vị chủ động phòng ngừa, ngăn chặn nguy cơ thất thoát nguyên liệu làm thuốc là dược chất gây nghiện, dược chất hướng thần, tiền chất dùng làm thuốc; thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất nói chung, đặc biệt là fentanyl và thuốc chứa hoạt chất fentanyl nói riêng vào mục đích bất hợp pháp.

TP.HCM siết chặt quản lý thuốc chứa hoạt chất fentanyl, ngăn nguy cơ thất thoát - Ảnh 1.

Sở Y tế TP.HCM yêu cầu cơ sở khám chữa bệnh, cơ sở kinh doanh dược tăng cường kiểm soát thuốc chứa hoạt chất fentanyl

ẢNH: DUY TÍNH

Cụ thể, Sở Y tế đề nghị UBND các phường, xã, đặc khu tăng cường triển khai các quy định về phòng, chống ma túy; kiểm tra, giám sát việc kinh doanh, sử dụng thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất và nguyên liệu làm thuốc tại các cơ sở y tế, cơ sở kinh doanh dược trên địa bàn, đặc biệt là thuốc chứa hoạt chất fentanyl.

Đối với các cơ sở khám, chữa bệnh và đơn vị có hoạt động dược, Sở Y tế yêu cầu thực hiện nghiêm các quy định chuyên môn, kiểm soát chặt chẽ quy trình quản lý, kê đơn, cấp phát và sử dụng thuốc chứa hoạt chất fentanyl; không để xảy ra thất thoát. Các đơn vị phải thu hồi 100% vỏ ống và lượng thuốc fentanyl còn dư sau sử dụng, thực hiện đúng quy trình tiêu hủy nhằm ngăn ngừa việc sử dụng sai mục đích.

Trường hợp phát hiện nhầm lẫn hoặc thất thoát thuốc, đơn vị phải báo cáo bằng văn bản đến Bộ Y tế, Sở Y tế và các cơ quan chức năng liên quan để kịp thời xử lý.

Đối với các cơ sở kinh doanh dược, Sở Y tế yêu cầu rà soát toàn bộ hoạt động mua bán thuốc thuộc diện kiểm soát đặc biệt, bảo đảm chỉ cung ứng thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất và thuốc chứa hoạt chất fentanyl theo đúng quy định, trên cơ sở đơn hàng đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Nếu phát hiện nhầm lẫn hoặc thất thoát thuốc, đơn vị phải báo cáo Sở Y tế trong vòng 48 giờ kể từ thời điểm phát hiện.

Theo giới chuyên môn, fentanyl là thuốc giảm đau nhóm opioid tổng hợp cực mạnh, thường được sử dụng trong gây mê, hồi sức cấp cứu và điều trị các cơn đau nặng. Hoạt chất này có hiệu lực mạnh gấp khoảng 50 - 100 lần morphine nên được kiểm soát đặc biệt nghiêm ngặt và chỉ sử dụng theo chỉ định của bác sĩ. Tuy nhiên, fentanyl có nguy cơ gây lệ thuộc cao nếu bị sử dụng sai mục đích hoặc bị pha trộn trong các loại ma túy bất hợp pháp.

Tin liên quan

TP.HCM: Phát hiện súng, thuốc gây nghiện trong cơ sở thẩm mỹ 'chui'

TP.HCM: Phát hiện súng, thuốc gây nghiện trong cơ sở thẩm mỹ 'chui'

Tại 2 phòng ở khu chung cư Vinhomes Central Park (TP.HCM) được dùng làm cơ sở thẩm mỹ 'chui', thanh tra y tế phát hiện thuốc gây nghiện, hướng thần... thậm chí có cả súng.

Khám phá thêm chủ đề

tội phạm ma túy thuốc gây nghiện thuốc chứa hoạt chất fentanyl fentanyl
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận