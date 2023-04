TP.HCM: Sớm làm rõ nguyên nhân vụ bé trai nghi bị bạo hành ở H.Hóc Môn

Ngày 12.4, Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM có văn bản gửi Công an H.Hóc Môn và các đơn vị liên quan về việc phối hợp xác minh và có các biện pháp can thiệp, hỗ trợ khẩn cấp đối với trẻ em, liên quan vụ bé trai hơn 1 tuổi nghi bị bạo hành ở xã Thới Tam Thôn, H.Hóc Môn.



Để đảm bảo sự an toàn cho trẻ, Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM đề nghị Công an H.Hóc Môn, UBND xã Thới Tam Thôn (H.Hóc Môn) tiếp tục quan tâm chỉ đạo, nhằm sớm xác định rõ nguyên nhân, làm rõ việc có hay không hành vi bạo hành, ngược đãi trẻ em. Đồng thời, có các biện pháp can thiệp và trợ giúp trẻ em một cách kịp thời trong thời gian sớm nhất.

Nếu trong quá trình can thiệp xử lý, cần có sự phối hợp hỗ trợ, đề nghị liên hệ Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM.



Như Thanh Niên đã thông tin, sáng 12.4, một số người dân sống gần dãy trọ trên đường Thới Tam Thôn 16 (xã Thới Tam Thôn, H.Hóc Môn) phát hiện bé trai hơn 1 tuổi cơ thể bị bỏng, người lột da nằm trong phòng trọ.

Vết thương trên người bé trai NGƯỜI DÂN CUNG CẤP



Cùng ngày, người nhà ẵm bé qua nhà người cô của bé ở gần đó nhờ trông giúp. Lúc này, thấy bé trai không chỉ bị bỏng mà trên người còn có nhiều vết thương khác cả mới lẫn cũ. Ngoài ra, bé trai còn bị gãy tay phải.

Nghi bé bị bạo hành nên người dân trình báo công an. Gần trưa 12.4, bé trai được đưa vào Bệnh viện đa khoa khu vực Hóc Môn trong tình trạng tỉnh, với các vết thương trầy xước rải rác ở đầu, mặt, ngực, bụng và gãy tay bên phải đã được nẹp cố định. Người đưa bé vào viện nói bé bị 3 ngày trước. Bệnh viện đã cố định lại cánh tay cho bệnh nhi. Lúc 12 giờ cùng ngày, bé trai đã được chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng 2.