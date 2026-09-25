TP.HCM tái cấu trúc để đón dòng vốn FDI

Theo ông Lê Văn Thinh, TP.HCM có 105 khu chế xuất, khu công nghiệp, tổng diện tích hơn 50.000 ha. Trong đó có 3 khu chế xuất và 55 khu công nghiệp đã đi vào hoạt động, tổng diện tích 22.410 ha, với tỷ lệ lấp đầy bình quân khoảng 80%.

Ngoài ra, TP hiện có 66 cụm công nghiệp, tổng diện tích gần 3.964 ha. Có 19 cụm đang hoạt động, tỷ lệ lấp đầy bình quân khoảng 59%, thu hút 290 dự án đầu tư thứ cấp, giải quyết việc làm cho khoảng 35.600 lao động.

Không gian công nghiệp của TP.HCM sau sắp xếp không chỉ mở rộng về quy mô, mà còn đứng trước yêu cầu tổ chức lại để phù hợp với một giai đoạn phát triển mới. Trong cấu trúc mới, khu vực trung tâm, các quận nội thành ưu tiên dịch vụ và công nghiệp công nghệ cao, ít thâm dụng đất, lao động.

Khu vực Bình Dương tiếp tục được định hướng là trung tâm công nghiệp đa ngành, công nghiệp công nghệ cao hoặc sinh thái.

Trong khi đó, khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu phát triển công nghiệp nặng quy mô lớn gắn với cảng biển nước sâu, logistics, năng lượng, dầu khí và khu thương mại tự do.

TP.HCM sẽ phân chia lại các khu vực để đón dòng vốn FDI ẢNH: T.N

Việc quy hoạch và phát triển các khu công nghiệp thời gian tới được định hướng theo hướng tập trung, đồng bộ và có tính liên kết vùng, không chỉ tính đến mặt bằng sản xuất, mà phải gắn với giao thông, điện, nước, viễn thông, xử lý nước thải và hạ tầng xã hội phục vụ người lao động, chuyên gia.

Các khu công nghiệp cũng được bố trí phù hợp với những tuyến giao thông liên vùng như vành đai 3, vành đai 4 theo hướng đông - tây và trục đường sắt chuyên dụng Bàu Bàng - Cái Mép theo hướng bắc - nam. Mục tiêu là tối ưu hóa chi phí logistics, từng bước hình thành các trục công nghiệp - đô thị - dịch vụ logistics hiện đại, nâng cao hiệu quả sử dụng hạ tầng và sức cạnh tranh của khu công nghiệp cũng như sản phẩm công nghiệp thành phố trên thị trường quốc tế.

"TP tập trung chuẩn bị và hình thành quỹ đất sạch có hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, sẵn sàng tiếp nhận các dự án đầu tư, phấn đấu bảo đảm khoảng 6.500 - 6.800 ha đất sạch có hạ tầng hoàn chỉnh trong giai đoạn 2025-2030. Cùng với quỹ đất, mô hình nhà xưởng cao tầng cũng được nghiên cứu nhân rộng nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất, tạo thêm mặt bằng sản xuất cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp công nghệ cao. Khi những điều kiện đó được chuẩn bị đồng bộ, các khu chế xuất, khu công nghiệp không chỉ là nơi tiếp nhận dự án, mà còn có thể trở thành nền tảng để thành phố hình thành những hệ sinh thái sản xuất mới, tăng liên kết với doanh nghiệp trong nước và nâng cao chất lượng dòng vốn đầu tư trong giai đoạn tiếp theo", ông Lê Văn Thinh cho hay.

Các khu công nghiệp trên địa bàn TP.HCM trở thành điểm sáng thu hút đầu tư ẢNH: XUÂN THI

Theo ông Nguyễn Trường Thi, Phó giám đốc Sở Công thương, định hướng của TP.HCM thu hút FDI cần gắn với việc doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị. Chính quyền TP đặt mục tiêu đến năm 2030 tỷ lệ nội địa hóa trong cơ khí chế tạo trên 40%, điện tử trên 30% và công nghiệp công nghệ cao trên 15%.

"TP.HCM cần hình thành chuỗi giá trị liên vùng với các địa phương như Tây Ninh, Đồng Nai trong đó TP.HCM giữ vai trò trung tâm về công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, tài chính và thương mại quốc tế. Các khu, cụm công nghiệp tại Đồng Nai, Tây Ninh đảm nhiệm các mắt xích sản xuất, chế biến, chế tạo trong chuỗi cung ứng. Các tuyến cao tốc TP.HCM- Long Thành - Dầu Giây, TP.HCM - Trung Lương, cao tốc Bến Lức - Long Thành, cao tốc TP.HCM - Mộc Bài. Ngoài ra có các tuyến Vành đai 3, Vành đai 4 được xác định là điều kiện để chia sẻ năng lực logistics, cảng biển, sân bay và giảm chi phí vận chuyển", ông Thi nói.