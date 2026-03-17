TP.HCM tái cấu trúc hạ tầng: Xác lập tâm điểm mới tại khu đông

Tháo gỡ các mắt xích giao thông trọng yếu

Tại cửa ngõ phía đông, nút giao An Phú đang là một trong những mắt xích quan trọng với tổng số vốn đầu tư lên đến hơn 3.408 tỉ đồng. Tính đến thời điểm hiện tại, dự án đã đạt được cột mốc quan trọng khi chính thức thông xe nhánh hầm chui HC1-01 và hầm chui HC1-02, dự kiến hoàn thành trong quý II/2026.

Cách đó khoảng 5km, nút giao Mỹ Thủy - "chìa khóa" logistics kết nối trực tiếp với cảng Cát Lái, cảng container lớn nhất cả nước, cũng đang được đẩy nhanh tiến độ, dự kiến hoàn thành vào quý III/2026. Với tổng mức đầu tư hơn 3.600 tỉ đồng, nút giao này được kỳ vọng sẽ tách biệt dòng xe tải nặng ra khỏi giao thông dân sinh tại đây, giúp tăng tốc lưu thông hàng hóa và vận tải container, đồng thời trả lại không gian an toàn, giảm thiểu xung đột giao thông cho cư dân khu vực.

Hỗ trợ cho hệ thống nút giao là dự án mở rộng đường Nguyễn Thị Định, giúp gia tăng năng lực khai thác tuyến đường kết nối cảng - cao tốc - khu dân cư. Việc đồng bộ hóa với hệ thống cầu vượt và hạ tầng phụ trợ không chỉ khơi thông mạch máu giao thương mà còn nâng tầm khu đông thành trục logistics chiến lược của vùng kinh tế trọng điểm phía nam.

Ở quy mô vùng, đường Vành đai 3 TP.HCM được nâng cấp từ 4 lên 8 làn cao tốc hoàn chỉnh, dự kiến sẽ dự kiến khép kín, thông xe vào ngày 30.6.2026.

Khi hoàn thành, Vành đai 3 sẽ kết nối 5 tuyến cao tốc hướng tâm gồm: TP.HCM - Trung Lương; TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây; Bến Lức - Long Thành; TP.HCM - Mộc Bài và TP.HCM - Chơn Thành (đang xây dựng), tạo trục liên kết quan trọng cho toàn vùng Đông Nam bộ.

Bên cạnh hệ thống đường bộ, khu đông cũng là một trong những địa bàn có nhiều tuyến đường sắt đô thị đi qua nhất. Cùng với tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên đã đi vào vận hành ổn định, đến năm 2030 nơi đây còn đón thêm hàng loạt tuyến khác gồm Bến Thành - Thủ Thiêm (thuộc metro số 2), Thủ Thiêm - Long Thành, Tân Sơn Nhất - Phú Hữu và tuyến kéo dài metro số 1 đến Thành phố mới Bình Dương. Đặc biệt, đoạn tuyến metro số 7 kết nối từ cầu Thủ Thiêm 4 sẽ được điều chỉnh hướng đi và vị trí một số nhà ga nhằm tiếp cận trực tiếp khu trung tâm chính trị - hành chính mới của TP.HCM đặt tại khu đông. Trong mạng lưới quốc gia, nhà ga cuối của tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam cũng sẽ tọa lạc ở khu vực này.

The Global City - The Rivus, hai điểm nhấn cùng định hình diện mạo khu đông

The Global City được chú ý như một trong những khu đô thị nổi bật tại đây nhờ sở hữu vị trí kết nối chiến lược và quy hoạch bài bản. Việc thông xe trục đường Liên Phường đã tạo nên một bước ngoặt về kết nối, rút ngắn khoảng cách từ các khu công nghệ cao và khu vực Thảo Điền đến The Global City xuống chỉ còn khoảng 5 phút di chuyển. The Global City dần trở thành một trung tâm biểu tượng, nơi có thể di chuyển thuận tiện đến trung tâm hành chính Thủ Thiêm, phường Sài Gòn hay sân bay Long Thành.

Xứng tầm với hệ thống hạ tầng hiện hữu, khu đô thị quốc tế The Global City được quy hoạch theo triết lý "đô thị vị nhân sinh". Với mô hình đô thị tích hợp được thiết kế bài bản, mọi nhu cầu từ làm việc, giải trí đến giáo dục, y tế đều được gói gọn trong vòng 15 phút đi bộ, tối ưu hóa thời gian di chuyển. Hệ sinh thái tiện ích tại đây được phát triển với những trải nghiệm liền mạch, kết hợp giữa cảnh quan, giải trí và các hoạt động cộng đồng.

Khu dinh thự hàng hiệu The Rivus nổi lên như một điểm nhấn đắt giá, góp phần định hình diện mạo mới cho khu đông TP.HCM. Đây là một trong số ít khu dinh thự sở hữu đồng thời nhiều lợi thế hiếm có: vị trí chiến lược khi liền kề các công trình hạ tầng trọng điểm của thành phố như Sân bay quốc tế Long Thành, Vành đai 3, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu; đồng thời tọa lạc trên thế đất phong thủy quý hiếm "Song long hí châu - minh đường tụ thủy", nơi hội tụ vượng khí và dòng chảy thịnh vượng.

Bến du thuyền, một tiện ích vốn đã khan hiếm tại The Rivus còn được phát triển với quy chuẩn quốc tế, tích hợp hệ thống âu tàu và cầu nâng hiện đại, trở thành bến du thuyền định danh nội khu tiên phong tại Việt Nam. Trong tương lai gần, khi mạng lưới giao thông hoàn thiện, khu đông được kỳ vọng trở thành trung tâm kết nối mới của TP.HCM, nơi hội tụ dòng chảy kinh tế, đồng thời mở ra tiềm năng gia tăng giá trị và tích sản bền vững cho các chủ nhân danh giá.

Các khu đô thị quy mô như The Global City hay dinh thự The Rivus đang góp phần định hình diện mạo mới cho TP.HCM trên hành trình vươn tầm quốc tế. Được phát triển bởi Masterise Homes, mỗi dự án mang một dấu ấn riêng, nhưng cùng chung mục tiêu đồng hành với chiến lược phát triển của thành phố: đến năm 2030 đưa TP.HCM vào nhóm 100 thành phố toàn cầu đáng sống, sở hữu hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và thuộc nhóm thu nhập cao; hướng tới tầm nhìn 2045 trở thành một trong 100 đô thị tốt nhất thế giới, xứng tầm siêu đô thị quốc tế của Đông Nam Á.