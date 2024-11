TP.HCM: Tài xế ô tô nói chở khách đi miền Tây rồi 'mất tích'

Ngày 29.11, Công an Q.8 (TP.HCM) phối hợp các đơn vị liên quan điều tra vụ gia đình trình báo người thân mất tích.

Anh Trần Văn Thanh lái ô tô rời khỏi nhà, nói chở khách đi miền Tây, sau đó mất tích ẢNH: NGƯỜI NHÀ CUNG CẤP

Danh tính người được trình báo mất tích là anh Trần Văn Thanh (34 tuổi, ở Q.8, TP.HCM), hành nghề tài xế ô tô công nghệ. Anh Thanh sống cùng vợ, 2 con và bố mẹ vợ tại căn nhà ở địa chỉ 260/12 Lưu Hữu Phước (P.15, Q.8).

Theo chị Th. (vợ anh Thanh), chiều 5.11, mọi người đang ở nhà tại địa chỉ nói trên thì thấy anh Thanh nhận cuộc điện thoại của khách, nói chở đi miền Tây. Đến 17 giờ cùng ngày, anh Thanh lái ô tô biển số 50E - 099.11, rời khỏi nhà.

Đến 20 giờ 30 cùng ngày, chị Th. gọi cho chồng, điện thoại đổ chuông, nhưng không thấy nhấc máy, tài khoản mạng xã hội vẫn hoạt động, tin nhắn trên mạng xã hội thể hiện trạng thái đã xem nhưng không trả lời.

Một ngày sau đó, chị Th. tìm mọi cách để liên lạc với chồng nhưng các cuộc gọi đều thông báo thuê bao.

Ba ngày sau, quá lo lắng, cháu và chị ruột của anh Thanh từ quê lên TP.HCM hỗ trợ tìm kiếm tung tích của anh Thanh nhưng bất thành. Chị ruột của anh Thanh cho hay, lúc 18 giờ chiều 5.11, chị có gọi thì anh Thanh nói đang uống cà phê với các tài xế ô tô khác và sẽ chở khách đi Tây Ninh.

Thấy có dấu hiệu bất thường, anh Thanh mất tích nhiều ngày nên gia đình đã đến công an trình báo vụ việc, nhờ hỗ trợ từ cơ quan chức năng.

Chị Th. cho hay, trước khi anh Thanh lái ô tô rời khỏi nhà và mất tích, cuộc sống gia đình hòa thuận, hạnh phúc, không xảy ra mâu thuẫn gì.

Hiện các đơn vị nghiệp vụ Công an Q.8 (TP.HCM) khẩn trương tìm tung tích của anh Thanh. Đồng thời, công an thông tin người dân nếu có thấy hoặc biết thông tin người mất tích, phương tiện, hãy liên hệ Đội Cảnh sát hình sự Công an Q.8 (993 Phạm Thế Hiển, P.5, Q.8) hoặc liên hệ số điện thoại 0909.333.255 gặp chiến sĩ Phạm Tấn tài để hỗ trợ công tác điều tra vụ việc.