TP.HCM: Tạm giữ nghi can giật bông tai của người phụ nữ ở Q.12

Tối 26.2, Công an Q.12 (TP.HCM) đã tạm giữ nghi can OMƠ Hoàng Sơn (37 tuổi, ngụ Q.Gò Vấp) để điều tra làm rõ về hành vi cướp giật tài sản trên địa bàn. Sơn là nghi can giật bông tai bằng vàng người phụ nữ chạy xe đạp trong hẻm đường An Phú Đông 09.

Nghi can OMƠ Hoàng Sơn được đưa về trụ sở công an làm việc C.T.V

Như Thanh Niên đưa tin, hơn 7 giờ ngày 24.2, bà L.T.N.T (49 tuổi, ngụ Q.12) chạy xe đạp trong hẻm gần nhà, ở đường An Phú Đông 09. Lúc này, người đàn ông mặc áo của một hãng xe công nghệ, điều khiển xe máy áp sát từ phía sau,

giật bông tai

bằng vàng của bà T. đeo trên tai bên trái.

Bà T. hô hoán để người dân hỗ trợ

vây bắt kẻ gian

và đạp xe đuổi theo. Nghe tiếng tri hô, người trong hẻm ùa ra hỗ trợ, nhưng nghi can cướp đã tăng ga tẩu thoát. Toàn bộ vụ

cướp giật

được

Cũng theo bà T., thời điểm trên, bà T. đi mua đồ về cúng 100 ngày mất của cha mình. Trước đó, bà T. mua đôi bông tai bằng vàng 2 triệu đồng, nhưng đến nay bị kẻ gian giật mất một chiếc. Trong khi gia đình bà T. chưa trình báo công an thì đoạn clip vụ cướp giật sau đó xuất hiện trên mạng.

Qua nắm bắt thông tin, Đội Cảnh sát hình sự, Công an Q.12 vào cuộc điều tra xác định Sơn là nghi can nên truy xét. Chiều tối 26.2, trinh sát ập vào một địa chỉ trên địa bàn Q.Gò Vấp khống chế, đưa Sơn về trụ sở làm rõ.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu, người này đã thừa nhận hành vi giật bông tai của bà T. và khai, nghiện ma túy. Hiện vụ việc công an điều tra làm rõ.