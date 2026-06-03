TP.HCM tặng người dân 1.000 vé đi xe đạp công cộng

Theo đó, kể từ 5.6, khách hàng tải và đăng ký tài khoản ứng dụng MultiGo, hoàn tất định danh thành công sẽ được nhận 1 mã vé xe đạp điện 0 đồng (gửi về email cá nhân khi đăng ký định danh trên MultiGo), thời hạn sử dụng tối đa 60 phút. Vé có hiệu lực trong vòng 24 giờ kể từ thời điểm kích hoạt sử dụng.

Chương trình áp dụng với số lượng 1.000 vé, được phân bổ theo nguyên tắc ưu tiên cho đến khi hết số lượng vé được tặng.

Đại diện Trung tâm GTCC cho biết, thông qua chương trình, Ban Tổ chức mong muốn khuyến khích người dân trải nghiệm các phương thức di chuyển xanh, góp phần giảm phát thải khí nhà kính, bảo vệ môi trường. Từ đó, từng bước hình thành thói quen kết hợp sử dụng phương tiện giao thông công cộng với các phương thức di chuyển cá nhân thân thiện với môi trường trong các chuyến đi hằng ngày.

Ứng dụng MultiGo hiện là nền tảng hỗ trợ người dân tra cứu thông tin và kết nối đa phương thức giao thông công cộng, góp phần nâng cao trải nghiệm đi lại, thúc đẩy phát triển giao thông xanh và bền vững trên địa bàn TP.HCM.

Chương trình tặng vé dành cho khách hàng tải ứng dụng MultiGo và hoàn tất định danh tài khoản thành công theo quy định của chương trình.

Thông tin chi tiết về chương trình, người dân có thể theo dõi trên ứng dụng MultiGo và các kênh thông tin chính thức của Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TP.HCM.

Hướng dẫn khách hàng nhập mã khuyến mãi xe đạp điện Vào app TNGo-HCM:

Bước 1: Nhấn chọn biểu tượng xe đạp góc trái trên cùng

Bước 2: Chọn "Trung tâm hoạt động"

Bước 3: Dán mã khuyến mãi vào ô trắng rồi nhấn "Trao đổi" để xác nhận



