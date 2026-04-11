TP.HCM tăng tốc nhà ở xã hội

Đồng loạt khởi công 41 dự án

Theo đó, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Hoàng Nguyên Dinh đã chỉ đạo trong quý 2/2026 sẽ khởi công 41 dự án nhà ở xã hội (NƠXH), với tổng quy mô khoảng 29.200 căn để đáp ứng nhu cầu lớn của người thu nhập thấp và công nhân.

TP.HCM đang tăng tốc xây nhà ở xã hội ẢNH: ĐÌNH SƠN

Ông Đỗ Diệp Gia Hợp, Phó trưởng phòng Bảo trì khai thác công trình giao thông (Sở Xây dựng TP.HCM), cho biết từ đầu năm 2026 đến nay TP.HCM đã ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực trong phát triển NƠXH khi có 1 dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng, quy mô 580 căn; 2 dự án được khởi công với quy mô 2.643 căn cùng với 12 dự án đang thi công xây dựng, với quy mô khoảng 10.300 căn. Ngoài ra, TP dự kiến có thêm 3 dự án khởi công trước ngày 30.4.2026 với quy mô 4.600 căn, và 41 dự án khác sẽ khởi công trước ngày 30.6.2026 với khoảng 29.200 căn. Trong giai đoạn 2026 - 2027, TP.HCM dự kiến hoàn thành 49 dự án với tổng quy mô khoảng 36.400 căn hộ. Có thể thấy, nguồn cung NƠXH đang ngày càng nhiều hơn, đáp ứng một phần nhu cầu của người dân TP.

Để chuẩn bị nguồn nhà cho các năm tiếp theo, Sở Xây dựng đã rà soát, bổ sung 16 khu đất, dự án với quy mô khoảng 23.000 căn để đẩy nhanh pháp lý, triển khai thi công xây dựng. Trong đó 15 dự án sử dụng quỹ đất trong dự án nhà ở thương mại đã được bồi thường, giải phóng mặt bằng, thuận lợi để triển khai. Sở sẽ tiếp tục rà soát, làm việc với chủ đầu tư và các đơn vị liên quan để thống nhất ngày khởi công của các dự án này. Như vậy, giai đoạn 2026 - 2027, TP tập trung giải quyết thủ tục đầu tư của 72 dự án với quy mô khoảng 67.000 căn.

Đại diện Sở Xây dựng TP.HCM thông tin, một trong những nguồn cung quan trọng là quỹ đất 20% dành cho NƠXH trong các dự án nhà ở thương mại. Hiện quỹ đất này có diện tích khoảng 732 ha, tương ứng khoảng 230.000 căn hộ. Dự kiến đến năm 2040, tổng quỹ đất dành cho NƠXH của TP.HCM có thể đạt khoảng 1.740 ha, bảo đảm nguồn lực phát triển dài hạn.

Ở một "nhánh" khác, Liên đoàn Lao động TP.HCM cũng đã "bắt tay" với các doanh nghiệp xây dựng khoảng 80.000 căn hộ đến năm 2030 cho công nhân, người lao động. Trong đó ký kết hợp tác với Tập đoàn Phú Cường để triển khai 7 dự án NƠXH, dự kiến cung cấp khoảng 30.000 căn hộ cho người thu nhập thấp; Ký hợp tác với Tập đoàn Hoa Sen với mục tiêu phát triển tối thiểu 20.000 căn nhà đến năm 2030; Ký kết với Công ty cổ phần phát triển dịch vụ LNT 7979 triển khai chương trình xây dựng 30.000 căn trong giai đoạn 2026 - 2030.

Các phường, xã trên địa bàn TP cũng được yêu cầu rà soát quỹ đất phục vụ phát triển NƠXH, tái định cư và đã đề xuất 148 khu đất. Từ kết quả này, Sở NN-MT yêu cầu các địa phương: Đối với những khu đất đang có người sử dụng thì cần thực hiện thu hồi, bồi thường, hỗ trợ tái định cư để tạo quỹ đất sạch phục vụ xây dựng NƠXH theo quy định. Tiếp tục rà soát các khu đất do nhà nước quản lý hoặc các quỹ đất khác có diện tích lớn, phù hợp quy hoạch hoặc có thể điều chỉnh quy hoạch để phát triển NƠXH. Trên cơ sở đó, lập danh mục gửi Sở Xây dựng để phối hợp triển khai các dự án theo đúng quy định.

Đưa NƠXH vào "luồng xanh"

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án NƠXH, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phát triển NƠXH TP.HCM vừa qua, ông Hoàng Nguyên Dinh đã giao các sở ngành của TP khẩn trương thực hiện các công việc thuộc nhiệm vụ được giao. Cụ thể, Sở Xây dựng phải khẩn trương rà soát, phân loại từng nhóm dự án cần rà soát pháp lý quy hoạch kiến trúc, pháp lý đất đai, pháp lý đầu tư xây dựng và dự kiến thời gian hoàn thành xử lý cụ thể đối với từng dự án. Trình UBND TP xem xét, giao một đơn vị làm đầu mối chủ trì, phối hợp với đơn vị liên quan xử lý dứt điểm các vướng mắc theo thẩm quyền, đảm bảo các dự án này đủ điều kiện khởi công trong quý 2/2026. Trình UBND TP xem xét thành lập tổ công tác, thành viên là các đơn vị liên quan có nhiệm vụ giúp việc cho UBND TP.HCM và ban chỉ đạo để thực hiện tham mưu giải quyết các thủ tục về NƠXH và tháo gỡ vướng mắc, khó khăn phát sinh trong quá trình thực hiện.

Rà soát, xác định danh mục các dự án nhà ở thương mại có dành quỹ đất 20% để thực hiện NƠXH qua các thời kỳ để thống kê, phân loại cụ thể từng nhóm dự án (nhóm chủ đầu tư đề nghị thực hiện nghĩa vụ bằng tiền, nhóm chủ đầu tư đề nghị thực hiện hoán đổi quỹ đất ở vị trí khác hoặc nhóm chủ đầu tư đề nghị thực hiện xây dựng NƠXH). Bên cạnh đó, rà soát, thống kê số lượng các khu tái định cư trên địa bàn có khả năng chuyển sang NƠXH để ưu tiên bố trí tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi các dự án. Rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục cho dự án NƠXH nhằm đẩy nhanh tiến độ phát triển loại hình nhà ở này. Theo đó, các dự án NƠXH được đưa vào nhóm "luồng xanh", "luồng ưu tiên". Đối với trường hợp doanh nghiệp có quyền sử dụng đất, tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính tối đa là 132 ngày, chia làm 2 giai đoạn…

Phó chủ tịch UBND TP.HCM cũng giao Sở Tài chính khẩn trương hoàn chỉnh quy chế quy định cách thức phối hợp, xác định giá trị quyền sử dụng đất tương đương giá trị quỹ đất 20% trong các dự án nhà ở thương mại, khu đô thị khi chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ về NƠXH bằng hình thức nộp tiền. Đồng thời Sở QH-KT chủ động tháo gỡ các vướng mắc về quy trình, chỉ tiêu quy hoạch tỷ lệ 1/2.000, 1/500 và phân bổ dân cư.

Việc đồng loạt khởi công 41 dự án NƠXH là tín hiệu đáng ghi nhận, cho thấy quyết tâm của cơ quan quản lý trong việc giải bài toán nhà ở cho người dân. Tuy nhiên, để thị trường này phát triển bền vững, cần nhiều hơn những hành động cụ thể và nhất quán. Giấc mơ an cư của hàng triệu người lao động sẽ chỉ trở thành hiện thực khi các chính sách không chỉ dừng ở chủ trương, mà được triển khai hiệu quả, minh bạch và đúng đối tượng.