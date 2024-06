TP.HCM thăm, chúc mừng cộng đồng Hồi giáo nhân đại lễ Raya Idil Adha

Đại lễ Raya Idil Adha (Lễ mừng năm mới theo Hồi lịch) là lễ trọng của tín đồ Hồi giáo trên thế giới, đánh dấu việc kết thúc năm cũ, bước vào năm mới theo Hồi lịch. Năm nay, cộng đồng Hồi giáo TP.HCM sẽ đón mừng đại lễ Raya Idil Adha Hồi lịch 1445 (dương lịch 2024) từ ngày 16 - 19.6.2024.

Buổi gặp mặt góp phần thực hiện tốt chính sách tôn giáo của Đảng, Nhà nước. Đồng thời, đây là hoạt động thể hiện sự quan tâm, động viên các cơ sở, chức sắc, đồng bào tín đồ Hồi giáo tiếp tục tham gia các phong trào thi đua yêu nước, bảo vệ Tổ quốc, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Ông Phạm Minh Tuấn, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, cho biết: "Năm 2024, TP.HCM tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TP.HCM lần thứ 12, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Do đó, nhiều công trình, hoạt động an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng sống của người dân đang được thực hiện. Tôi tin tưởng rằng quý chức sắc, chức việc, tín đồ Hồi giáo sẽ tiếp tục thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc, tôn giáo; tích cực tham gia các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc và xây dựng TP.HCM có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình".

Ông Phạm Minh Tuấn (thứ 5 từ trái qua), Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tặng quà cho Ban đại diện cộng đồng Hồi giáo TP.HCM... THÚY LIỄU

Ông Tuấn kỳ vọng Ban đại diện cộng đồng Hồi giáo TP.HCM, Ban Quản trị thánh đường, tiểu thánh đường, các điểm sinh hoạt Hồi giáo tập trung tiếp tục đoàn kết, cùng với hệ thống MTTQ các cấp tuyên truyền, vận động tín đồ nâng cao nhận thức về sự hội nhập và phát triển của đất nước; hưởng ứng các phong trào, các cuộc vận động do chính quyền, MTTQ các cấp phát động; giữ gìn và phát huy tinh hoa văn hóa dân tộc và tôn giáo mình, góp phần bảo tồn và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc.

Dịp chúc mừng đại lễ Raya Idil Adha, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM đã trao tặng 22 phần quà (tổng kinh phí 102 triệu đồng) cho Ban đại diện cộng đồng Hồi giáo TP.HCM và các thánh đường, tiểu thánh đường và các điểm sinh hoạt Hồi giáo tập trung tại TP.HCM.