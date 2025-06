TP.HCM - Thành phố đáng sống, vươn mình trong kỷ nguyên mới

Sáng nay (30.6), tại Học viện Cán bộ TP.HCM diễn ra lễ công bố các nghị quyết, quyết định của Trung ương và địa phương về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã và thành lập TP.HCM mới.

Giá trị lịch sử hình thành và phát triển

Năm 1698, Thống soái Nguyễn Hữu Cảnh được cử vào kinh lược phía nam, đánh dấu sự ra đời của phủ Gia Định (tiền thân của Sài Gòn). Thời điểm đó, vùng đất này là một khu vực rừng rậm, đầm lầy nhưng có vị trí địa lý thuận lợi với hệ thống kênh rạch và đất đai màu mỡ.

Dưới thời chúa Nguyễn, Sài Gòn dần dần được khai phá và trở thành một trung tâm giao thương quan trọng của vùng đất Nam bộ. Khi thực dân Pháp xâm lược Việt Nam, Sài Gòn trở thành trung tâm khai thác thuộc địa và được người Pháp mệnh danh là "Hòn ngọc Viễn Đông". Sài Gòn phát triển nhanh chóng, trở thành một đô thị hiện đại với nhiều công trình kiến trúc mang phong cách phương Tây.

Ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP.HCM ẢNH: SỸ ĐÔNG

Sau khi đất nước thống nhất vào năm 1975, để ghi nhớ công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, Sài Gòn được đổi tên thành TP.HCM vào ngày 2.7.1976. Trong thời kỳ đổi mới, TP.HCM là địa phương đi đầu trong những sáng kiến đột phá, là đầu tàu kinh tế, là nơi khởi nguồn nhiều chủ trương chính sách kinh tế quan trọng của đất nước.

Dù là địa phương bị ảnh hưởng nặng nề nhất, đau thương nhất bởi đại dịch Covid-19 nhưng TP.HCM vẫn kiên cường mạnh mẽ vượt lên và tiếp tục đóng góp ngân sách lớn cho quốc gia.

Đặc biệt, trong giai đoạn 2021 - 2025, mặc dù trong bối cảnh tình hình có nhiều khó khăn, thách thức và thời cơ, thuận lợi đan xen nhưng TP.HCM đã phát huy truyền thống đoàn kết, kế thừa kết quả phát triển ổn định từ nhiều nhiệm kỳ trước, sự quyết tâm quyết liệt của Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM và sự đồng thuận, ủng hộ cao của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân đã góp phần thúc đẩy sự phát triển toàn diện trên tất cả lĩnh vực, phát huy vai trò là cực tăng trưởng của cả nước.

Tổng giá trị GRDP năm 2025 ước tăng 1,5 lần so với năm 2020. GRDP bình quân đầu người đạt 8.400 USD, gấp 1,7 lần so với bình quân chung cả nước. Thu ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 đạt gần 2,4 triệu tỉ đồng, tăng 30% so với giai đoạn trước, tốc độ tăng thu bình quân 7%/năm, đóng góp 26% tổng thu ngân sách quốc gia hằng năm. Kinh tế số phát triển mạnh, chiếm 25% GRDP.

Hạ tầng TP.HCM đang được đầu tư đồng bộ, hiện đại ẢNH: NHẬT THỊNH

Các ngành dịch vụ phát triển theo hướng hiện đại, chất lượng thương mại - dịch vụ cải thiện. Công nghiệp tập trung phát triển theo hướng ưu tiên các lĩnh vực có hàm lượng khoa học - công nghệ. Nông nghiệp phát triển nhanh theo hướng sinh thái đô thị, ứng dụng công nghệ cao.

Công tác thu hút đầu tư được đẩy mạnh theo hướng chọn lọc các nhà đầu tư lớn, có tiềm lực và uy tín. Trong 5 năm qua, gần 225.000 doanh nghiệp thành lập mới trên địa bàn TP.HCM, chiếm 30% cả nước, tăng 8,3% so với giai đoạn trước. Các đột phá về thể chế, hạ tầng, chuyển đổi số, phát triển khoa học - công nghệ và nguồn nhân lực được tập trung và đạt nhiều kết quả quan trọng.

Hạ tầng giao thông, đô thị được quy hoạch, đầu tư phát triển theo hướng đa trung tâm, kết nối vùng và thích ứng với biến đổi khí hậu. Hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo tiệm cận top 100 thành phố năng động nhất thế giới.

Các hoạt động trên lĩnh vực văn hóa - xã hội, giáo dục, chăm sóc sức khỏe, chăm lo cộng đồng, an sinh xã hội… được chú trọng phát triển song hành với phát triển kinh tế. Công tác quốc phòng, an ninh được giữ vững; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được tăng cường, là nhiệm vụ trọng tâm, then chốt đảm bảo sự ổn định và phát triển của TP.HCM.

Lượng khách quốc tế đến TP.HCM tăng đều sau khi đại dịch Covid-19 kết thúc ẢNH: NHẬT THỊNH

Tiếp nối kết quả đạt được, riêng trong 6 tháng đầu năm 2025, TP.HCM có nhiều điểm sáng trong phát triển kinh tế - xã hội. Nổi bật là tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) ước tăng trên 8% - đây là mức tăng cao nhất so với cùng kỳ kể từ năm 2020. Tổng mức bán lẻ hàng hóa tăng 17,3%; xuất khẩu ước tăng 13,3%; tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước tăng 16,2% so với cùng kỳ; thu hút vốn FDI đạt gần 3 tỉ USD (bằng 2,69 lần so với cùng kỳ năm 2024).

Công tác cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, tháo gỡ "cục máu đông" của nền kinh tế đạt được kết quả tích cực bước đầu. TP.HCM đã tháo gỡ 63 dự án trọng điểm, tác động dẫn dắt, khơi thông trên 86.000 tỉ đồng vốn đầu tư, với diện tích 923 ha đất… góp phần thu ngân sách ước 322.000 tỉ đồng, đạt hơn 62% dự toán, tăng 20,4% so với cùng kỳ.

Thông qua tháo gỡ các dự án tồn đọng góp phần chống tình trạng lãng phí nguồn lực xã hội, tạo niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp, nhiều doanh nghiệp lớn đã quay trở lại đầu tư phát triển tại TP.HCM. Đặc biệt, 2 đại lễ lớn của TP.HCM (30.4 và Vesak) tổ chức thành công, góp phần khơi dậy lòng yêu nước, tự hào dân tộc, để lại nhiều ấn tượng đẹp, nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Hàng ngàn người dân đứng 2 bên đường chào đón các khối diễu binh kỷ niệm 50 năm đất nước thống nhất sáng 30.4 ẢNH: PHẠM HỮU

Việc triển khai thực hiện Nghị quyết 57 năm 2024 của Bộ Chính trị đạt được nhiều kết quả tích cực. TP.HCM nằm trong top 5 hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo hàng đầu Đông Nam Á (theo xếp hạng của StarupBlink); đã ký kết, hợp tác, khởi công nhiều dự án với các nhà đầu tư công nghệ lớn trong và ngoài nước (như Viettel, NVIDIA, ADM, Evoluion).

Đặc biệt, tỷ trọng đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) vào GRDP liên tục tăng, góp phần thúc đẩy huy động vốn FDI vào hoạt động chuyên môn và khoa học - công nghệ với tổng vốn 1,2 tỉ USD trong quý 2/2025.

TP.HCM phối hợp 2 tỉnh Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu kết nối hạ tầng số cho 168 phường, xã và đặc khu; hoàn tất việc triển khai các hệ thống thông tin, nền tảng số dùng chung, đảm bảo vận hành chính thức các nền tảng số cho chính quyền 2 cấp từ ngày 1.7.

Bước chuyển đột phá phát triển

Ngày 12.6.2025, Quốc hội ban hành Nghị quyết 202/2025 về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh; trong đó thành lập TP.HCM (mới) trên cơ sở hợp nhất ba địa phương TP.HCM, Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Dương. TP.HCM mới có diện tích tự nhiên 6.772 km2, quy mô dân số hơn 14 triệu người; trở thành vùng lõi của vùng kinh tế trọng điểm phía nam.

Có thể nói, đây là quyết sách mang tính chiến lược của Đảng, Nhà nước ta - đánh dấu chương mới trong công cuộc cách mạng sắp xếp bộ máy "tinh - gọn - mạnh - hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả".

Quyết sách này không phải đơn thuần là phép cộng không gian địa lý, mà là sự hợp lực để tạo ra động lực mới, dư địa mới để phát triển ở tầm cao hơn, đẳng cấp hơn với tầm nhìn trở thành top 100 thành phố đáng sống trên thế giới đến năm 2030 và tầm nhìn đến 2045.

Tầm nhìn mới cho TP.HCM (mới) là trở thành "siêu đô thị quốc tế" - một đô thị thông minh, xanh, sáng tạo, tiêu biểu không chỉ về sức mạnh kinh tế mà cả sự phong phú về văn hóa, nghệ thuật, thể thao, giải trí và phong cách sống hiện đại, năng động.

TP.HCM đặt mục tiêu sẽ vào top 100 thành phố đáng sống trên thế giới đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 ẢNH: NGỌC DƯƠNG

TP.HCM (mới) sẽ là một trung tâm tài chính, dịch vụ, thương mại, logistics, công nghiệp công nghệ cao và du lịch biển quy mô khu vực; với định hướng phát triển trên nền tảng công nghệ số, kinh tế xanh, bền vững về môi trường, xã hội hài hòa, gắn kết, rộng mở, kết tinh các giá trị tiên tiến của châu Á và thế giới.

Thành phố phấn đấu là nơi hấp dẫn, hội tụ nhân tài, doanh nhân trong nước và quốc tế, là nơi của cộng đồng khởi nghiệp, sáng tạo, ươm mầm những xu hướng và mô hình tiên tiến. TP.HCM (mới) không chỉ là đầu tàu kinh tế quốc gia mà phải là đô thị hiện đại có ảnh hưởng trong mạng lưới các thành phố toàn cầu.

Nhiệm vụ chiến lược tạo nền tảng vươn mình

Trong nhiệm kỳ 2025 - 2030, toàn Đảng bộ TP.HCM tập trung thực hiện 5 nhóm nhiệm vụ mang tính chiến lược, trọng tâm.

Đầu tiên là tập trung triển khai chính quyền địa phương 2 cấp "tinh - gọn - mạnh - hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả" với tinh thần thần tốc, quyết liệt, vừa chạy vừa xếp hàng. Đây là mục tiêu tổng quát, hướng đến việc xây dựng bộ máy chính quyền địa phương hoạt động hiệu quả, giảm bớt tầng nấc trung gian, tinh giản biên chế, tăng cường năng lực và khả năng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trong đó, "tinh gọn" là giảm các cơ quan, đơn vị, tổ chức không cần thiết, trùng lặp chức năng nhiệm vụ hoặc không còn phù hợp với tình hình thực tiễn. "Mạnh" là tăng cường năng lực, trình độ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được kiểm tra bộ phận một cửa UBND quận 6 trước thời điểm sáp nhập phường ẢNH: SỸ ĐÔNG

"Hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả" là đảm bảo bộ máy hoạt động có năng suất, chất lượng, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ được giao, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp.

"Thần tốc, quyết liệt, vừa chạy vừa xếp hàng" là thể hiện sự khẩn trương, quyết tâm cao trong quá trình triển khai, đồng thời đảm bảo tính đúng đắn, khoa học, tránh gây xáo trộn, ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động của bộ máy.

Hai là, cụ thể hóa thực hiện đạt kết quả cao nhất "bộ tứ trụ cột" nghị quyết chiến lược gồm: Nghị quyết 57 ngày 22.12.2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết 59 ngày 24.1.2025 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới; Nghị quyết 66 ngày 30.4.2025 về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới; Nghị quyết 68 ngày 4.5.2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân.

Việc triển khai "bộ tứ trụ cột" nghị quyết phải đảm bảo yêu cầu: rõ chỉ tiêu, rõ chương trình và kế hoạch, rõ lộ trình cụ thể, rõ sản phẩm và rõ trách nhiệm

Ba là, khẩn trương rà soát điều chỉnh, xây dựng quy hoạch mới cho TP.HCM mới với tầm nhìn 1 không gian - 3 khu vực. Trong đó, khu vực TP.HCM hiện hữu đóng vai trò là "thủ phủ tài chính và công nghệ cao", tập trung phát triển trung tâm tài chính, thương mại, dịch vụ, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Khu vực Bình Dương đóng vai trò "thủ phủ công nghiệp", là trung tâm sản xuất, công nghiệp công nghệ cao. Còn khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu là "thủ phủ kinh tế biển", đóng vai trò là cửa ngõ cảng biển quốc tế, phát triển các dịch vụ logistics và trung tâm công nghiệp năng lượng.

Bốn là, tiếp tục thực hiện hiệu quả chiến lược 1 trung tâm - 4 cao - 1 tập trung. Trong đó, 1 trung tâm là hình thành Trung tâm tài chính quốc tế tại TP.HCM. 4 cao gồm: trung tâm công nghệ cao đa mục tiêu (đổi mới sáng tạo, AI, GIS, chip bán dẫn); khu công nghiệp công nghệ cao; giáo dục chất lượng cao; y tế chất lượng cao.

1 tập trung là tập trung đầu tư hạ tầng giao thông và hạ tầng số đảm bảo đồng bộ, hiện đại theo tinh thần Nghị quyết 57 ngày 22.12.2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

TP.HCM đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ nằm trong top 3 xếp hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) ẢNH: SỸ ĐÔNG

Năm là, tập trung nâng cao hiệu quả công cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, nâng tầm vị thế đầu tư. Trong đó, nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính hướng đến "4 trọng điểm" về: chính quyền số; quản trị dựa trên kết quả, phân cấp phân quyền; xây dựng nền hành chính phục vụ; giải quyết thủ tục hành chính thông thoáng - đúng pháp luật - đúng thời gian.

Đồng thời, nâng tầm vị thế đầu tư với mục tiêu đến năm 2030, TP.HCM nằm trong top 3 xếp hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và top 1 địa phương hấp dẫn nhà đầu tư lớn.

Để đạt được mục tiêu này, TP.HCM cần tăng cường công tác cắt giảm thủ tục hành chính không cần thiết, nhất là trong các lĩnh vực gắn với người dân và doanh nghiệp. Ưu tiên cắt giảm các bước rườm rà liên quan công tác thu hút đầu tư; giảm thời gian cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; không để người dân phải xin cấp phép xây dựng ở nơi đã có quy hoạch chi tiết….

Song song đó, tạo môi trường hấp dẫn nhất đối với các nhà đầu tư lớn, có chính sách ưu đãi hấp dẫn, cơ sở hạ tầng hiện đại, nguồn nhân lực chất lượng cao và môi trường sống tốt. Nâng cao chất lượng điều hành kinh tế và đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng giao thông, năng lượng và logistics là công việc rất quan trọng để đáp ứng nhu cầu của các nhà đầu tư.

Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao là yếu tố then chốt để thu hút các doanh nghiệp công nghệ cao và các ngành công nghiệp có giá trị gia tăng cao. Xây dựng môi trường sống tốt (bao gồm nhà ở, giáo dục, y tế, và văn hóa) là yếu tố quan trọng để thu hút và giữ chân người lao động và các chuyên gia.

TP.HCM đang tập trung đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao để thu hút các doanh nghiệp công nghệ cao và các ngành công nghiệp có giá trị gia tăng cao ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Vì mục tiêu trở thành đô thị đáng sống

TP.HCM xác định mục tiêu và phương hướng nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2025 - 2030 với không gian hợp nhất "ba cực kinh tế" năng động bậc nhất cả nước hội tụ thành một siêu đô thị tài chính - công nghiệp công nghệ cao - kinh tế biển có mật độ phát triển cao bậc nhất Đông Nam Á, với tầm nhìn phấn đấu vào top 100 thành phố đáng sống trên thế giới đến năm 2030 và tầm nhìn đến 2045.

Trong đó, tập trung hình thành 6 trọng tâm chiến lược với các công trình, dự án trọng điểm sau:

- Hình thành khu du lịch biển tầm cỡ thế giới (Hồ Tràm, Bình Châu, Long Hải, TP.Vũng Tàu); phát triển các hình thức vui chơi giải trí đa dạng, hấp dẫn như golf, các hoạt động trò chơi biển, cảng du lịch, casino, nghỉ dưỡng sinh thái.

- Hình thành khu mậu dịch thương mại tự do gắn với cụm cảng trung chuyển Cái Mép - Cần Giờ.

- Phát triển khu đô thị sinh thái - du lịch - nghỉ dưỡng Cần Giờ gắn với khu sinh quyển thế giới Cần Giờ.

- Xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế và Trung tâm công nghệ cao đa mục tiêu.

- Phát triển khu đô thị lõi TP.HCM.

- Hình thành trung tâm công nghiệp - đô thị Bình Dương.

Khu vực ven biển như Hồ Tràm, Bình Châu, Long Hải, Vũng Tàu định hướng trở thành khu du lịch biển tầm cỡ thế giới, đa dạng hình thức vui chơi giải trí ẢNH: CTV

Với điều kiện thuận lợi về đặc trưng dân số trẻ, tầng lớp doanh nghiệp năng động, nhiều trường đại học, viện nghiên cứu và năng lực hội nhập cao nên TP.HCM cần thúc đẩy xây dựng hệ sinh thái khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát triển đội ngũ kinh tế tư nhân đủ mạnh, đủ tâm và tầm.

Đồng thời, kiên định mục tiêu phát triển toàn diện con người, kết hợp chặt chẽ giữa tăng trưởng kinh tế với tiến bộ, công bằng xã hội và chất lượng sống. Không chỉ là trung tâm kinh tế, TP.HCM phải trở thành nơi đáng sống, nơi mỗi người dân được bảo đảm cơ hội phát triển, được chăm lo đầy đủ về sức khỏe, giáo dục, môi trường sống và sự an toàn.

TP.HCM mới sẽ đầu tư mạnh mẽ cho y tế, giáo dục, chăm sóc sức khỏe cộng đồng và phát triển thể chất, trí tuệ cho thế hệ trẻ. Chăm lo an sinh xã hội toàn diện, bảo đảm không để ai bị bỏ lại phía sau trong tiến trình phát triển; ưu tiên giải quyết thu hẹp mức chênh lệch phát triển giữa các địa bàn, nhất là các khu vực mới sáp nhập và các địa bàn khó khăn.

Cột cờ Thủ Ngữ từ ngày 1.7 sẽ thuộc địa phận phường Sài Gòn ẢNH: NHẬT THỊNH

Quá trình lịch sử phát triển hơn 300 năm, từ một vùng đất hoang sơ đến đô thị sầm uất bậc nhất Việt Nam là một hành trình dài với nhiều thăng trầm nhưng luôn gắn liền với lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc.

Với truyền thống hình thành và phát triển, sẽ tạo nền tảng vững chắc để Đảng bộ TP.HCM mới tiếp tục là trung tâm của đoàn kết, truyền cảm hứng phụng sự và dấn thân kiến tạo, đủ năng lực dẫn dắt một thành phố không chỉ đi đầu trong nước, mà còn bứt phá trên bản đồ đô thị toàn cầu.

Đó sẽ là dấu ấn riêng của TP.HCM - thành phố của đổi mới, hành động và khát vọng vươn xa, xứng đáng mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.