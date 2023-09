TP.HCM thí điểm điều trị rối loạn trầm cảm không dùng thuốc tại các trạm y tế

Ngày 28.9, PGS-TS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, cho biết với sự hỗ trợ của Văn phòng Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại Việt Nam, Sở Y tế TP.HCM triển khai thí điểm mô hình quản lý và điều trị rối loạn trầm cảm không dùng thuốc dựa vào cộng đồng tại các trạm y tế trên địa bàn thành phố.



Theo lãnh đạo Sở Y tế, trong chương trình hỗ trợ ngành y tế TP.HCM triển khai quản lý bệnh không lây nhiễm (WHO PEN), WHO tại Việt Nam giới thiệu mô hình quản lý và điều trị trầm cảm dựa vào cộng đồng. Theo mô hình này, WHO đã tích hợp chăm sóc sức khỏe tâm thần vào chương trình quản lý bệnh không lây nhiễm.

Cụ thể, WHO sẽ hỗ trợ kỹ thuật và đào tạo nâng cao năng lực cho cán bộ y tế tuyến cơ sở để phát hiện, điều trị và quản lý một số rối loạn tâm thần phổ biến, bao gồm rối loạn trầm cảm và lo âu tại các trạm y tế và cộng đồng.

Người dân đi khám bệnh tại Bệnh viện Tâm thần TP.HCM DUY TÍNH

Để nâng cao năng lực về phát hiện và quản lý trầm cảm dựa vào cộng đồng, đặc biệt là quản lý trầm cảm không dùng thuốc tại trạm y tế, WHO phối hợp với tổ chức BasicNeeds và các đối tác khác tại Việt Nam hỗ trợ triển khai mô hình quản lý điều trị trầm cảm không dùng thuốc cho các rối loạn trầm cảm từ nhẹ đến vừa tại trạm y tế trên địa bàn TP.HCM.

Hiện tại, WHO tại Việt Nam sẽ phối hợp với Sở Y tế TP.HCM triển khai thí điểm mô hình quản lý trầm cảm dựa vào cộng đồng tại 5 trạm y tế trên địa bàn, bao gồm: Trạm Y tế An Thới Đông (H.Cần Giờ), Trạm Y tế Tân Phú Trung (H.Củ Chi), Trạm Y tế Tân Hưng Thuận (Q.12), Trạm Y tế Phú Trung (Q.Tân Phú) và Trạm Y tế P.15 (Q.Tân Bình).

Cũng theo lãnh đạo Sở Y tế TP.HCM, điều đáng quan tâm là qua đợt khám sức khỏe thí điểm cho người từ 60 tuổi trở lên được triển khai trong tháng 8.2023 vừa qua đã ghi nhận có đến 420 người có dấu hiệu trầm cảm từ nhẹ đến nặng (chiếm tỷ lệ 3,05%) và phát hiện 295 người có dấu hiệu lo âu từ nhẹ đến nặng (chiếm tỷ lệ 2,14%).