Kinh tế Chính sách - Phát triển

TP.HCM thu 8,5 tỉ đồng từ cho thuê vỉa hè, lòng đường

Hà Mai
Hà Mai
22/08/2025 15:49 GMT+7

Thông tin được nêu trong báo cáo của Sở Xây dựng TP.HCM gửi UBND TP về tình hình thực hiện công tác quản lý và sử dụng tạm thời một phần lòng đường, vỉa hè.

Theo Sở Xây dựng, việc quản lý và khai thác tạm thời một phần lòng đường, vỉa hè ở TP.HCM được thực hiện trên cơ sở Nghị quyết 15/2023/NQ-HĐND, trong đó quy định mức phí cụ thể theo từng khu vực. Từ ngày 1.1.2024, thành phố chính thức áp dụng việc thu phí.

TP.HCM thu 8,5 tỉ đồng từ cho thuê vỉa hè, lòng đường- Ảnh 1.

Vỉa hè, lòng đường tại TP.HCM vẫn bị lấn chiếm

ẢNH: NHẬT THỊNH

Các hoạt động được phép sử dụng một phần vỉa hè, lòng đường và đóng phí gồm tổ chức sự kiện văn hóa - thể thao, lễ hội, diễu hành; giữ xe phục vụ các hoạt động văn hóa; kinh doanh dịch vụ, mua bán hàng hóa; trông giữ xe có thu phí; trung chuyển rác thải sinh hoạt... Mức phí dao động từ 50.000 - 350.000 đồng/m²/tháng đối với hoạt động giữ xe, và 20.000 - 100.000 đồng/m²/tháng cho các hoạt động khác.

Tháng 5.2024, quận 1 (cũ) là địa phương đầu tiên thí điểm cho thuê vỉa hè làm điểm kinh doanh dịch vụ, sau đó mở rộng sang một số quận khác như 3, 4, 8, 10, 12 (cũ). Đến tháng 7.2025, tổng số phí thu được đạt khoảng 8,5 tỉ đồng.

Sở Xây dựng cho biết: Sau sáp nhập, hiện nay, việc quản lý sử dụng vỉa hè, lòng đường ngoài mục đích giao thông vẫn thực hiện theo các nghị quyết của HĐND TP.HCM (trước đây) cũng như HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (trước đây). Sở đang xây dựng Đề án quản lý, khai thác vỉa hè, lòng đường để áp dụng trên toàn địa bàn TP.HCM mới.

Tuy nhiên, mục tiêu xây dựng đề án không được quy định trong Nghị định số 165/2024/NĐ- CP (như sử dụng tạm vỉa hè để phục vụ kinh doanh dịch vụ, mua bán hàng hóa, đặt các công trình tạm...). Ngoài ra, Nghị định 44/2024/NĐ-CP về quản lý, khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ chưa phù hợp với điều kiện thực tế của thành phố sau sáp nhập. 

Do đó, thành phố cần kiến nghị Bộ Xây dựng rà soát, tham mưu Chính phủ sửa đổi nghị định này để làm căn cứ xây dựng đề án. Mục tiêu là khai thác hiệu quả không gian vỉa hè vào các hoạt động ngoài giao thông nhưng vẫn đảm bảo trật tự, an toàn và mỹ quan đô thị.

Sở Xây dựng TP.HCM kiến nghị UBND TP bãi bỏ các Quyết định số 32/2023 của UBND TPHCM (trước đây) và Quyết định số 45/2023 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (trước đây) theo quy định. Đồng thời, giao đơn vị chủ trì phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Tài chính rà soát, trình HĐND TP ban hành nghị quyết thay thế các Nghị định cũ đã không còn phù hợp.

Song song, Sở Xây dựng đề xuất được giao nghiên cứu xây dựng phần mềm quản lý thu phí sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè. Phần mềm này sẽ đảm bảo minh bạch, thuận tiện trong quản lý và phù hợp các quy định về tiếp nhận, triển khai áp dụng trên toàn địa bàn TP.HCM.

Bình luận (0)

