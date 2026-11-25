Đầu tiên là khu đất có diện tích 1.215,8 m2 tại số 1 đường Lê Quý Đôn, phường Xuân Hòa, TP.HCM do Công ty Liên doanh Cao ốc Indochine đầu tư từ năm 2014, đã chấm dứt hoạt động vào tháng 7.2026.

Việc chấm dứt hoạt động được Sở Tài chính TP.HCM quyết định tại văn bản số 1455 và khu đất thuộc diện thu hồi theo quy định của luật Đất đai năm 2024.

Thời hạn thực hiện thông báo thu hồi đất là 10 ngày kể từ ngày Công ty Liên doanh Cao ốc Indochine nhận được thông báo. Sau thời hạn này, UBND TP.HCM sẽ xem xét, ban hành quyết định thu hồi đất theo quy định pháp luật.

Công ty Liên doanh Cao ốc Indochine có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện thủ tục xử lý, chuyển giao tài sản gắn liền với đất; chuẩn bị các điều kiện cần thiết để bàn giao khu đất sau khi có quyết định thu hồi đất.

Tại phường Xuân Hòa, TP.HCM cũng thông báo thu hồi khu đất rộng 1.308 m2 tại số 149 đường Nguyễn Đình Chiểu do Công ty TNHH Căn hộ Cao cấp Đắk Lắk - Nhật Bản sử dụng. Lý do thu hồi là dự án Sài Gòn Court đã chấm dứt hoạt động theo thông báo của Sở Tài chính ngày 21.10.2025. Trường hợp này thuộc diện Nhà nước thu hồi đất theo luật Đất đai năm 2024.

TP.HCM thu hồi khu đất tại số 149 đường Nguyễn Đình Chiểu ẢNH: ĐÌNH SƠN

Một khu đất khác rộng 4.415,9 m2 tại Lô T1, đường N6, Khu Công nghệ cao TP.HCM, phường Tăng Nhơn Phú do Ban Quản lý Khu Công nghệ cao cho Công ty TNHH TLD Hi - Tech thuê theo quyết định số 69 ngày 15.3.2018 cũng được thành phố thu hồi với lý do dự án đã chấm dứt hoạt động.

UBND TP.HCM giao Ban Quản lý Khu Công nghệ cao phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND phường Tăng Nhơn Phú và các đơn vị liên quan tổ chức giao thông báo cho doanh nghiệp, thực hiện công khai, niêm yết theo quy định. Rà soát hiện trạng sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất, các nghĩa vụ tài chính và những vấn đề liên quan đến hợp đồng thuê đất.

Khu đất rộng 9.298 m2 tại số 127 đường An Dương Vương, thuộc quyền sử dụng của Công ty cổ phần Bất động sản Thành Ngân cũng bị thu hồi. Theo quyết định của UBND TP.HCM, khu đất gồm 3 phần, trong đó khu I rộng 6.436 m2 được quy hoạch đất dự trữ giáo dục, khu III rộng 1.452,2 m2 thuộc quy hoạch đường dự phóng, khu IV rộng 1.410,7 m2 nằm trong lộ giới đường An Dương Vương.

Lý do thu hồi là doanh nghiệp không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính về tiền thuê đất, đã bị cơ quan thuế áp dụng biện pháp cưỡng chế nhưng không chấp hành.

UBND TP.HCM cũng vừa ban hành thông báo thu hồi khu đất tại Lô B18 Khu C30, phường Diên Hồng của Bộ Khoa học và Công nghệ. Khu đất này có diện tích 6.403,4 m2 nhưng người sử dụng đất không còn nhu cầu sử dụng và có đơn tự nguyện trả lại đất.

Tương tự, UBND TP.HCM ban hành thông báo thu hồi 3 khu đất tại phường Bà Rịa, có tổng diện tích 16.697 m2 do Công ty cổ phần Dịch vụ Hậu cần Thủy sản Bà Rịa - Vũng Tàu tự nguyện trả lại đất vì không còn nhu cầu sử dụng. Ba khu đất có diện tích lần lượt 7.252,8 m2, 6.000,6 m2 và 3.444,3 m2.