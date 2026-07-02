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Kinh tế Chính sách - Phát triển

TP.HCM thử nghiệm xe không người lái tại Công viên phần mềm Quang Trung

Nguyên Nga
Nguyên Nga
Ngày 2.7, thông tin từ Trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 tại TP.HCM (HCMC C4IR), Công ty TNHH MTV Phát triển Công viên phần mềm Quang Trung và Công ty TNHH Tập đoàn 365 Group chính thức triển khai thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) công nghệ xe tự hành, không người lái trong khuôn viên Công viên phần mềm Quang Trung, TP.HCM.

Đây là mô hình thử nghiệm đầu tiên về xe tự hành được triển khai tại TP.HCM, đánh dấu bước khởi đầu trong việc xây dựng cơ chế sandbox cho các công nghệ mới theo Nghị quyết 20/2024 của Hội đồng nhân dân TP.HCM.

Trước đó, HCMC C4IR đã phối hợp với các cơ quan quản lý, doanh nghiệp và đối tác công nghệ quốc tế xây dựng hồ sơ thử nghiệm. Ngày 3.6, Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM xác nhận hồ sơ đáp ứng các yêu cầu theo quy định. Ngày 4.6, Khu Công viên phần mềm Quang Trung chính thức chấp thuận cho Tập đoàn 365 Group triển khai dự án trong khuôn viên khu công nghệ.

Theo kế hoạch, dự án sẽ thí điểm xe tự hành chở người và chở hàng trong thời gian 3 tháng, từ tháng 7 đến hết tháng 9 năm nay. Đây là dự án nghiên cứu, ứng dụng xe tự hành cấp độ 4 (SAE Level 4) do doanh nghiệp Việt Nam triển khai, nhằm đánh giá khả năng vận hành trong điều kiện hạ tầng và môi trường giao thông thực tế của TP.HCM.

TP.HCM thử nghiệm xe không người lái tại Công viên phần mềm Quang Trung - Ảnh 1.

Hình ảnh minh họa xe tự hành (xe không người lái) chở người

ẢNH: HCMC C4IR

Mô hình thử nghiệm bao gồm phương tiện tự hành, trung tâm điều hành, hệ thống giám sát từ xa, nền tảng thu thập và phân tích dữ liệu cùng các cơ chế quản lý an toàn. Toàn bộ hoạt động được giới hạn trong phạm vi xác định và giám sát nhiều lớp nhằm bảo đảm an toàn trong suốt quá trình thử nghiệm.

Trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 tại TP.HCM cho hay, kết quả thử nghiệm sẽ giúp đánh giá tính an toàn, khả năng thích ứng của công nghệ với hạ tầng đô thị, đồng thời tạo cơ sở để hoàn thiện công nghệ, thúc đẩy chuyển giao và thương mại hóa, hướng tới hình thành hệ sinh thái xe tự hành "Make in Vietnam".

Dự án này được triển khai theo mô hình hợp tác công - tư. Trong đó, HCMC C4IR là đơn vị điều phối và tổng hợp kết quả để tham mưu hoàn thiện chính sách; Công viên phần mềm Quang Trung cung cấp hạ tầng và môi trường thử nghiệm; còn Tập đoàn 365 Group chịu trách nhiệm triển khai phương tiện và hạ tầng công nghệ. 

"Kết quả của mô hình sẽ là cơ sở để TP.HCM nghiên cứu mở rộng cơ chế sandbox đối với các công nghệ chiến lược khác, góp phần thúc đẩy đổi mới sáng tạo và thu hút đầu tư công nghệ cao", HCMC C4IR cho hay.

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