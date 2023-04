Tia cực tím ở TP.HCM chạm mức nguy hại

Theo trang Accuweather - website dự báo thời tiết của Mỹ, TP.HCM đang trải qua đợt nắng nóng gay gắt, nhiệt độ ngày 28.4 lên đến 36 độ C. Bên cạnh đó, chỉ số tia cực tím (UV) cũng ở mức rất cao 11. Đây cũng là kết quả chỉ số UV ghi nhận trên trang dự báo thời tiết Weather Online của Anh ngày 28.4

Trong các ngày lễ từ 29.4 - 2.5, Weather Online dự báo chỉ số UV ở mức 10, Accuweather dự báo ở mức 7 -12. Đây là các mức cực kỳ nguy hại, có thể gây bỏng rát da.

Dự báo chỉ số tia UV tại TP.HCM ngày 28.4 và các ngày sắp tới ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), chỉ số UV dưới 2 là mức an toàn, từ 3-5 là mức vừa, 6-7 mức cao, 8-10 rất cao và 11 trở lên cực kỳ cao và nguy hiểm. WHO khuyến cáo với chỉ số UV từ 8 trở lên cần tránh ra ngoài vào giữa trưa, nếu ở ngoài cần tìm bóng râm, mặc áo sơ mi dài tay, thoa kem chống nắng và đội mũ rộng vành.

Người dân ra đường trong thời tiết nắng gắt tại TP.HCM LÊ CẦM

Thạc sĩ, bác sĩ Phan Ngọc Huy - khoa Thẩm mỹ da, Bệnh viện Da Liễu TP.HCM cho biết, trong ánh nắng có tia cực tím, gồm tia UVA và UVB. Việc tiếp xúc với tia cực tím tùy theo mức độ thời gian dài ngắn, cường độ tiếp xúc có thể gây ra nhiều tác hại với da. Ở mức độ cấp tính có thể gây bỏng rát, rộp da, cháy da, còn nghiêm trọng hơn có thể gây ra các vấn đề da mạn tính như sạm da, tàn nhang, đốm nâu, thậm chí là ung thư da. Tại Bệnh viện Da Liễu TP.HCM đã có nhiều trường hợp bị ung thư da phải phẫu thuật cắt bỏ da.

"Do đó người dân không nên chủ quan khi ra đường trong thời tiết nắng nóng. Để bảo vệ da cần che chắn kỹ bằng các biện pháp cơ học như đội mũ rộng vành, đeo khẩu trang, mặc quần áo dài tay, sử dụng kem chống nắng hoặc viên uống chống nắng. Với chị em thoa kem dưỡng ban đêm cần rửa mặt sạch để tránh các tác dụng phụ khi đi ra nắng gây sạm da", bác sĩ Huy khuyến cáo.