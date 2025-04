TP.HCM tiên phong làm những việc mới, việc khó

Tiên phong những lĩnh vực mới

TP.HCM là địa phương đầu tiên có quyết định xây dựng thành phố trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2017 - 2025, đang được triển khai tích cực. Trong đó, xây dựng Trung tâm cách mạng công nghiệp 4.0 tại TP.HCM thúc đẩy quá trình chuyển đổi số công nghiệp; xây dựng Trung tâm dữ liệu quốc gia tại TP.HCM giai đoạn 2025 - 2030 nhằm đẩy mạnh phát triển hạ tầng số theo tinh thần Nghị quyết 57 năm 2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Đến nay, TP.HCM đã quy hoạch và triển khai xây dựng khu đô thị sáng tạo phía đông với mục tiêu là động lực cho Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Bên cạnh đó, công tác quy hoạch, quản lý và phát triển kết cấu hạ tầng đô thị đạt nhiều kết quả thiết thực. Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục - đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân ngày một phát triển, chất lượng cuộc sống người dân được nâng cao, an sinh xã hội được đảm bảo, chăm lo đời sống các đối tượng nghèo, gia đình chính sách có nhiều tiến bộ. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn luôn được giữ vững.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và vận động nhân dân hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước chuyển biến mạnh mẽ và đạt nhiều kết quả quan trọng. Hệ thống chính trị được củng cố, hoạt động ngày càng hiệu quả; lòng tin trong nhân dân tiếp tục được củng cố, đóng góp quan trọng vào việc ổn định, bảo vệ và phát triển thành phố.