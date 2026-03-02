TP.HCM tìm nhà đầu tư chiến lược cho siêu cảng tỉ USD Cần Giờ

UBND TP.HCM vừa ban hành công văn công khai thông tin và tiếp nhận đề xuất đăng ký thực hiện dự án Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ theo cơ chế lựa chọn nhà đầu tư chiến lược.

Phối cảnh siêu cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ

Theo đó, thành phố công khai hình thức lựa chọn nhà đầu tư để các doanh nghiệp quan tâm có cơ sở tiếp cận, nghiên cứu và đề xuất thực hiện dự án. Việc lựa chọn được thực hiện theo cơ chế xem xét, chấp thuận nhà đầu tư chiến lược.

Nếu chỉ có một nhà đầu tư đề xuất và đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định, cơ quan có thẩm quyền sẽ xem xét, quyết định lựa chọn.

Trường hợp có từ hai nhà đầu tư chiến lược trở lên cùng nộp hồ sơ hợp lệ, trong vòng 7 ngày kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ đầu tiên, cơ quan đăng ký đầu tư sẽ báo cáo UBND TP ban hành tiêu chí chấm điểm, đồng thời thành lập Hội đồng xét duyệt nhằm bảo đảm công khai, minh bạch và công bằng trong quá trình lựa chọn.

Hồ sơ đề xuất của nhà đầu tư chiến lược được tiếp nhận kể từ ngày thông báo được đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử của thành phố. Cơ quan đăng ký đầu tư sẽ không xem xét và trả lại hồ sơ của các nhà đầu tư nộp sau thời hạn 7 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ của nhà đầu tư đầu tiên.

Nhà đầu tư quan tâm có thể nộp hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công TP.HCM hoặc thông qua Cổng Dịch vụ công quốc gia theo quy định. Hồ sơ cần thể hiện rõ năng lực tài chính, kinh nghiệm, phương án đầu tư, điều kiện thực hiện dự án và các cam kết bảo đảm phù hợp với định hướng phát triển của TP.HCM.

UBND TP khuyến khích các nhà đầu tư chiến lược có uy tín, tiềm lực và kinh nghiệm quốc tế tham gia nghiên cứu, đề xuất thực hiện dự án.

Dự án Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư vào ngày 16.1.2025. Công trình có tổng vốn đầu tư dự kiến lên tới 113.500 tỉ đồng (tương đương 4,8 tỉ USD), đặt mục tiêu cạnh tranh với các cảng lớn trong khu vực như Singapore và Malaysia.



