Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Chính sách - Phát triển

TP.HCM tìm nhà đầu tư chiến lược cho siêu cảng tỉ USD Cần Giờ

Hà Mai
Hà Mai
02/03/2026 16:52 GMT+7

UBND TP.HCM khuyến khích các nhà đầu tư chiến lược có uy tín, tiềm lực và kinh nghiệm quốc tế tham gia nghiên cứu, đề xuất thực hiện dự án siêu cảng trung chuyển Cần Giờ.

UBND TP.HCM vừa ban hành công văn công khai thông tin và tiếp nhận đề xuất đăng ký thực hiện dự án Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ theo cơ chế lựa chọn nhà đầu tư chiến lược.

TP.HCM tìm nhà đầu tư chiến lược cho siêu cảng tỉ USD Cần Giờ- Ảnh 1.

Phối cảnh siêu cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ

Theo đó, thành phố công khai hình thức lựa chọn nhà đầu tư để các doanh nghiệp quan tâm có cơ sở tiếp cận, nghiên cứu và đề xuất thực hiện dự án. Việc lựa chọn được thực hiện theo cơ chế xem xét, chấp thuận nhà đầu tư chiến lược. 

Nếu chỉ có một nhà đầu tư đề xuất và đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định, cơ quan có thẩm quyền sẽ xem xét, quyết định lựa chọn.

Trường hợp có từ hai nhà đầu tư chiến lược trở lên cùng nộp hồ sơ hợp lệ, trong vòng 7 ngày kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ đầu tiên, cơ quan đăng ký đầu tư sẽ báo cáo UBND TP ban hành tiêu chí chấm điểm, đồng thời thành lập Hội đồng xét duyệt nhằm bảo đảm công khai, minh bạch và công bằng trong quá trình lựa chọn.

Hồ sơ đề xuất của nhà đầu tư chiến lược được tiếp nhận kể từ ngày thông báo được đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử của thành phố. Cơ quan đăng ký đầu tư sẽ không xem xét và trả lại hồ sơ của các nhà đầu tư nộp sau thời hạn 7 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ của nhà đầu tư đầu tiên.

Nhà đầu tư quan tâm có thể nộp hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công TP.HCM hoặc thông qua Cổng Dịch vụ công quốc gia theo quy định. Hồ sơ cần thể hiện rõ năng lực tài chính, kinh nghiệm, phương án đầu tư, điều kiện thực hiện dự án và các cam kết bảo đảm phù hợp với định hướng phát triển của TP.HCM.

UBND TP khuyến khích các nhà đầu tư chiến lược có uy tín, tiềm lực và kinh nghiệm quốc tế tham gia nghiên cứu, đề xuất thực hiện dự án.

Dự án Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư vào ngày 16.1.2025. Công trình có tổng vốn đầu tư dự kiến lên tới 113.500 tỉ đồng (tương đương 4,8 tỉ USD), đặt mục tiêu cạnh tranh với các cảng lớn trong khu vực như Singapore và Malaysia.


Tin liên quan

Chính phủ chấp thuận chủ trương xây siêu cảng Cần Giờ - TP.HCM

Chính phủ chấp thuận chủ trương xây siêu cảng Cần Giờ - TP.HCM

Phó thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định số 148 ngày 16.1 của Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư dự án cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ.

Khám phá thêm chủ đề

Cần Giờ siêu cảng Cần Giờ cảng trung chuyển Cần Giờ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận