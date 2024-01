TP.HCM tìm ra 14 người mua hàng có hóa đơn trúng thưởng

Chương trình bấm số ngẫu nhiên tìm ra 14 người mua hàng có hóa đơn may mắn trúng thưởng gồm bà N.T.T.H trúng giải nhất trị giá 50 triệu đồng; 3 giải nhì trị giá 20 triệu đồng/giải; 5 giải ba trị giá 10 triệu đồng/giải và các cá nhân trúng 5 giải khuyến khích trị giá 5 triệu đồng/giải.

Kết quả, danh sách người trúng thưởng được cơ quan thuế công khai tại website và mạng xã hội của Cục Thuế (https://tphcm.gdt.gov.vn, http://hcmtax.gov.vn; fanpage: https://facebook.com/CucThueHCM; zalo Cục Thuế TP.HCM). Đồng thời, Cục Thuế TP gửi thông báo đến người trúng thưởng bằng các hình thức điện tử hoặc thông báo giấy (nếu cần) kèm theo tờ khai cung cấp thông tin nhằm bảo đảm sự thuận lợi cho người trúng thưởng. Ngoài ra, Cục Thuế sẽ khấu trừ tại nguồn để thực hiện nghĩa vụ về thuế thu nhập cá nhân đối với trường hợp nhận giải thưởng lớn hơn 10 triệu đồng theo quy định.



Tại sự kiện, ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó cục trưởng Cục Thuế TP.HCM cho biết, đây là lần quay thưởng thứ 7 chương trình "Hóa đơn may mắn". Đến nay đã có 115 trường hợp có hóa đơn may mắn trúng thưởng, với tổng giá trị lên đến 1,205 tỉ đồng. Riêng năm 2023, Cục Thuế TP.HCM tổ chức 4 kỳ quay thưởng, có 56 trường hợp may mắn trúng giải, với tổng giá trị các giải thưởng 740 triệu đồng.

Song song với chương trình "Hóa đơn may mắn", Cục Thuế TP.HCM đồng thời triển khai hóa đơn điện tử (HĐĐT) có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền đối với các cơ sở có mô hình kinh doanh trực tiếp đến người tiêu dùng.

Trong đó, đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu, cơ quan thuế đã đẩy mạnh triển khai thực hiện xuất HĐĐT xăng dầu theo từng lần bán hàng, thời gian tới, ngành thuế cũng sẽ tập trung các giải pháp triển khai HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối dữ liệu điện tử với cơ quan thuế nhằm đảm bảo những lợi ích thiết thực cho cả doanh nghiệp và người mua hàng như: người bán có thể xuất HĐĐT ngay cho khách hàng; chủ động điều chỉnh sai sót (nếu có); có thể thiết lập nhiều máy tính tiền tại một điểm bán hàng...

Đặc biệt, tạo điều kiện thuận lợi cho người mua hàng có thể tham gia dự thưởng chương trình "Hóa đơn may mắn" theo thông tin trên HĐĐT được khởi tạo từ máy tính tiền có thông tin về căn cước công dân trong trường hợp người mua hàng chưa có hoặc không nhớ mã số thuế.