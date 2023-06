TP.HCM tính thu phí lòng đường, vỉa hè: 'Không phải cứ chăm bẵm tăng thu ngân sách'

Luật sư Trương Thị Hòa, Phó chủ nhiệm Hội đồng tư vấn dân chủ và pháp luật, Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM đồng ý về sự cần thiết phải ban hành nghị quyết của HĐND TP.HCM về mức thu phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố.

Bà chỉ ra các thực trạng cụ thể như quy hoạch diện tích hệ thống bến bãi, giao thông tĩnh trên địa bàn TP.HCM hiện chỉ khoảng 250 ha (đạt tỷ lệ 22% so với dự kiến 1.146 ha); diện tích bố trí bãi đỗ xe công cộng chỉ đạt 50%; bãi đỗ xe các loại trên địa bàn khu vực trung tâm chỉ đạt 18,3%... chưa đáp ứng nhu cầu đậu đỗ của các phương tiện. Bên cạnh đó, nguồn vốn cho công tác bố trí bảo trì đường bộ bao gồm nguồn vốn ngân sách chỉ đáp ứng 40% so với nhu cầu, nhiều tuyến đường bị hư hỏng nặng không có giữ vốn để bố trí sửa chữa, dẫn đến mất an toàn giao thông, gây bức xúc cho người dân.