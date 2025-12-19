TP.HCM tổ chức kỷ niệm 70 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia

Buổi lễ diễn ra trong thời điểm đặc biệt, khi năm nay đánh dấu cột mốc đáng nhớ, có ý nghĩa đặc biệt trong quan hệ hai nước Việt Nam và Indonesia.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Công Vinh cho biết quan hệ chính trị tốt đẹp là nền tảng vững chắc để Việt Nam và Indonesia mở rộng hợp tác trong lĩnh vực kinh tế, văn hóa, du lịch, hướng tới mục tiêu đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 18 tỉ USD vào năm 2028.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Công Vinh phát biểu tại buổi lễ ẢNH: BẢO HOÀNG

Ông Vinh nhấn mạnh với việc hai nước thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện hồi tháng 3, Việt Nam là Đối tác Chiến lược Toàn diện đầu tiên của Indonesia trong khối ASEAN. Ông Nguyễn Công Vinh đề cập không chỉ chia sẻ về giá trị lịch sử, Việt Nam và Indonesia còn có nhiều điểm chung về tầm nhìn và khát vọng phát triển các mục tiêu chiến lược.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM cho biết trong những năm qua, TP.HCM là điểm đến tin cậy, hấp dẫn với các nhà đầu tư, doanh nghiệp Indonesia. Indonesia hiện là một trong những đối tác quan trọng của TP.HCM về thương mại, đầu tư, văn hóa và du lịch, ông nói.

Cũng phát biểu tại lễ kỷ niệm, Tổng lãnh sự Indonesia tại TP.HCM Carolina Tinangon nhắc lại mối quan hệ lâu đời giữa Việt Nam và Indonesia. Bà nói rằng Indonesia là một trong những quốc gia đầu tiên ủng hộ mạnh mẽ việc Việt Nam gia nhập ASEAN năm 1995.

Tổng lãnh sự Indonesia tại TP.HCM Carolina Tinangon phát biểu ẢNH: BẢO HOÀNG

Bà Tinangon cũng chia sẻ những mất mát của nhân dân Việt Nam và nhân dân Indonesia sau đợt mưa lớn, lũ quét vừa qua. “Những mất mát nhắc nhở chúng ta rằng, dù biên giới địa lý có thể phân chia các quốc gia, sự sẻ chia và tình nhân ái chính là sợi dây gắn kết chúng ta lại với nhau”, bà nói.

Tổng lãnh sự Indonesia tại TP.HCM cho biết trong thời gian tới, hợp tác kinh tế sẽ tiếp tục là động lực trung tâm của quan hệ song phương Việt Nam - Indonesia. Đồng thời, hai bên cũng sẽ mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực an ninh lương thực, thủy sản, kinh tế số, năng lượng tái tạo, công nghiệp công nghệ cao.