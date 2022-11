TP.HCM: Truy tố Tổng giám đốc Công ty DCB lừa bán đất, chiếm đoạt hơn 70 tỉ đồng

Viện KSND TP.HCM đã hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Văn Chung (36 tuổi, cựu Tổng giám đốc Công ty TNHH Đo đạc, tư vấn, thiết kế, xây dựng DCB - gọi tắt là Công ty DCB) về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Khoản 4, Điều 174 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) với khung hình phạt 12 - 20 năm hoặc tù chung thân.

Theo cáo trạng, bị can Chung là chủ sở hữu và đại diện pháp luật của Công ty DCB.

Từ năm 2015 - 2018, Chung sử dụng pháp nhân của công ty ký các hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, hợp đồng chuyển nhượng đất, hợp đồng hợp tác kinh doanh, văn bản thỏa thuận để chuyển nhượng đất nền và thu tiền của nhiều khách hàng.

Các thửa đất được Chung thỏa thuận phân lô, tách thửa bán cho khách hàng đều không thuộc quyền sử dụng hợp pháp của Chung. Một số đất thuộc quy hoạch giao thông, đất trồng lúa, đất cây xanh, thuộc diện tích đất bị thu hồi, không có khả năng chuyển đổi mục đích sử dụng đất, phân lô...

Cụ thể, các thửa đất 1,2,3,4,5,6,7 và thửa đất 8, 9, 10 thuộc tờ bản đồ số 2, bộ địa chính xã Bình Hưng Hòa, H.Bình Chánh (nay là P.Bình Hưng Hòa, Q.Bình Tân, TP.HCM), Chung cùng N.T.D (42 tuổi, ngụ Q.Tân Phú) ký hợp đồng đặt cọc, nhận chuyển nhượng với bà T.N.L, giá 276 tỉ đồng. Chung và bà D. đã đặt cọc cho bà L. 200 triệu đồng.

Ngày 26.3.2018, hai bên đến Văn phòng công chứng T.K.V công chứng hợp đồng đặt cọc đối với các thửa đất 1,2,3,4,5,6,7. Cùng ngày, Chung đặt cọc thêm 2,8 tỉ đồng.

Đến ngày 20.4.2018, Chung, D. và bà L. lập văn bản thỏa thuận hủy hợp đồng đặt cọc.





Dù các thửa đất trên là đất trồng lúa, thuộc diện quy hoạch bị thu hồi để lập dự án, không đủ điều kiện tách thửa; hợp đồng đặt cọc bị hủy bỏ, bị can Chung đã sử dụng pháp nhân Công ty DCB tự lập bản vẽ phân lô, ký hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng quyền sử dụng đất với 27 khách hàng, chiếm đoạt 41,8 tỉ đồng.

Tại CQĐT, bị can Chung khai nhận hành vi phạm tội. Bà D. khai không biết lý do hủy hợp đồng đặt cọc. 3 tỉ đồng tiền đặt cọc là của bị can Chung, bà D. không biết không biết việc Chung phân lô, bán cho nhiều cá nhân.

Lừa bán đất cho 42 khách hàng, chiếm đoạt hơn 70 tỉ đồng

Bị can Chung còn dùng pháp nhân Công ty DCB tự lập bản vẽ, phân lô, ký các hợp đồng đặt cọc hứa chuyển nhượng nền đất tại 8 khu đất khác ở các quận Bình Tân, Tân Phú.

Hiện nay, các phần đất này đã chuyển nhượng cho nhiều người. Do đó, bị can Chung không có đất để giao cho khách hàng như thỏa thuận và không trả lại tiền cho khách hàng, chiếm đoạt, sử dụng cá nhân.

Cáo trạng xác định, bị can Chung với tư cách Tổng giám đốc Công ty DCB ký hợp đồng với tổng cộng 42 khách hàng và chiếm đoạt hơn 70,4 tỉ đồng. Bị can Chung đã trả lại 3,9 tỉ đồng và còn chiếm đoạt 66,5 tỉ đồng.

Trong vụ Tổng giám đốc Công ty DCB lừa bán đất, CQĐT đã ra lệnh kê biên nhà tại KDC Nam Hùng Vương (P.An Lạc, Q.Bình Tân) đứng tên vợ chồng ông N.V.B và bà Đ.T.H. CQĐT điều tra xác định, 2 cá nhân này đứng tên giùm bị can Chung và căn nhà đang thế chấp tại ngân hàng để vay tiền.