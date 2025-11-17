TP.HCM: Trẻ sốt không hạ, đi khám bác sĩ phát hiện mắc bệnh hiếm gặp

Ca bệnh điển hình: Chẩn đoán sớm ngay từ ngày đầu nhập viện

Bé trai 11 tháng tuổi được đưa đến Bệnh viện Phương Nam (thành viên Tập đoàn Y tế Phương Châu) trong tình trạng sốt cao khó hạ suốt nhiều ngày, kèm theo các biểu hiện rõ ràng của Kawasaki như đỏ mắt, đỏ da, phát ban, phù đầu chi, nổi hạch cổ và sẹo lao đỏ.

Bác sĩ chuyên khoa 1 Vương Huy Tuấn, Phó khoa Nhi và Sơ sinh – Bệnh viện Phương Nam cho biết, ngay từ ngày đầu nhập viện, các bác sĩ đã nghi ngờ Kawasaki. Tuy nhiên, cần theo dõi sát sao và loại trừ các nguyên nhân khác. Đến ngày thứ 6, sau khi siêu âm tim và xét nghiệm xác nhận chỉ số viêm tăng cao, ê-kíp bắt đầu điều trị đặc hiệu phương pháp globulin miễn dịch tiêm tĩnh mạch. Đây là một liệu pháp sử dụng kháng thể từ máu của những người hiến tặng khỏe mạnh để điều trị các tình trạng suy giảm miễn dịch, bệnh tự miễn và viêm.

Chỉ sau 12 giờ truyền thuốc, bé hết sốt hoàn toàn và khỏe hẳn sau 48 giờ, đáp ứng tốt với liều thuốc đầu tiên mà không cần sử dụng corticoid hay các biện pháp cao hơn.

Trẻ mắc Kawasaki thường kèm các triệu chứng đặc trưng như đỏ mắt, đỏ da, phát ban, phù đầu chi, nổi hạch cổ và sẹo lao đỏ ẢNH: H.T

Ca bệnh không điển hình: "Truy tìm" nguyên nhân sốt cao kéo dài

Trái ngược với ca bệnh trên, bé gái 9 tháng tuổi nhập viện với các triệu chứng sốt cao, ho, sổ mũi, ăn uống kém, dễ nhầm với viêm phế quản thông thường. Bé không có các biểu hiện đặc trưng của Kawasaki như đỏ mắt, phát ban hay phù chi.

Trong suốt 5 ngày đầu, các bác sĩ đã kiểm tra toàn diện: chọc dò tủy sống, chụp X-quang phổi, kiểm tra viêm màng não, tai – mũi – họng… nhưng không tìm ra nguyên nhân.

Các triệu chứng ban đầu Kawasaki của dễ nhầm lẫn với viêm họng, dị ứng, viêm siêu vi ẢNH: H.T

"Đến đầu ngày thứ 6, bé bắt đầu xuất hiện các dấu hiệu đỏ mắt, phát ban, phù chi. Siêu âm tim cùng ngày ghi nhận bất thường ở mạch vành, kết hợp với xét nghiệm viêm tăng cao, chúng tôi xác định đây là Kawasaki thể không điển hình", bác sĩ Tuấn chia sẻ.

Nhờ chẩn đoán kịp thời, bé được điều trị phương pháp globulin miễn dịch truyền tĩnh mạch và hết sốt sau 2 ngày, tránh được các biến chứng nặng nề.

Vì sao Kawasaki khó chẩn đoán?

Theo bác sĩ Tuấn, Kawasaki là bệnh rất khó nhận diện, đặc biệt ở thể không điển hình. Các triệu chứng ban đầu dễ nhầm lẫn với viêm họng, dị ứng, viêm siêu vi. Bác sĩ phải kiên nhẫn theo dõi và loại trừ từng nguyên nhân cho đến khi các dấu hiệu đặc trưng xuất hiện.

Các xét nghiệm máu thường cho thấy chỉ số viêm tăng cao, bạch cầu tăng, men gan tăng nhẹ. Siêu âm tim có thể ghi nhận mạch vành tăng sáng hoặc giãn nhẹ. Nếu không được điều trị kịp thời, trẻ có thể bị giãn hoặc phình mạch vành, để lại di chứng tim mạch suốt đời.

Điều trị tập trung vào điều hòa miễn dịch

Bệnh Kawasaki là bệnh viêm mạch máu toàn thân, cơ chế liên quan đến rối loạn miễn dịch hay còn gọi là "bão cytokine". Phác đồ điều trị hiện nay tập trung vào điều hòa miễn dịch phương pháp globulin miễn dịch truyền tĩnh mạch).

"May mắn là cả hai trường hợp tại bệnh viện Phương Nam đều đáp ứng tốt với liều thuốc đầu tiên. Sau điều trị, trẻ cần được theo dõi siêu âm tim định kỳ để kiểm soát nguy cơ giãn mạch vành", bác sĩ chia sẻ.

Hai bé được kê thuốc kháng viêm uống trong 6–8 tuần và lộ trình tái khám dài hạn gồm các mốc 2 tuần, 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng, 1 năm nhằm đảm bảo tim mạch phát triển bình thường.

Dấu hiệu cảnh báo Kawasaki – Phụ huynh cần đặc biệt lưu ý

Theo bác sĩ Vương Huy Tuấn, các dấu hiệu đáng nghi ngờ của bệnh Kawasaki gồm sốt rất cao (trên 39.5°C) và sốt dày, cứ vài giờ lại tái phát, không đáp ứng với thuốc hạ sốt, kháng sinh thông thường, chỉ số viêm trong xét nghiệm máu tăng cao bất thường; mắt đỏ, môi đỏ, phù tay chân, phát ban da, sẹo lao đỏ.

Bác sĩ cũng lưu ý phân biệt Kawasaki với MIS-C (hội chứng viêm đa hệ thống sau Covid--19), một bệnh lý có biểu hiện tương tự. MIS-C thường xảy ra ở trẻ lớn hơn, có tiền sử nhiễm siêu vi hoặc Covid-19 và gây viêm đa cơ quan như tim, tiêu hóa, phổi. Trong khi đó, Kawasaki chủ yếu ảnh hưởng đến da, niêm mạc và hạch.

"Trẻ dưới 6 tháng tuổi hoặc nhập viện trễ sau 7 ngày là nhóm có nguy cơ cao bị biến chứng mạch vành. Vì vậy, phát hiện sớm và điều trị đúng phác đồ là yếu tố quyết định," bác sĩ Tuấn nhấn mạnh.

Chăm sóc tận tâm, theo dõi kỹ lưỡng tại Bệnh viện Phương Nam

Bên cạnh điều trị đặc hiệu, Bệnh viện Phương Nam còn triển khai chế độ chăm sóc chuyên sâu cho các ca bệnh Kawasaki như dinh dưỡng tăng cường, truyền dịch hợp lý, nuôi ăn qua sonde nếu cần thiết, giúp trẻ nhanh hồi phục thể trạng.

Nhờ phối hợp chặt chẽ giữa đội ngũ Nhi – Sơ sinh và Tim mạch Nhi, cùng sự hợp tác của phụ huynh, hai ca bệnh Kawasaki nhỏ tuổi nhất từ trước đến nay tại bệnh viện đã được cứu chữa thành công, không để lại biến chứng.

"Khi trẻ sốt cao kéo dài không rõ nguyên nhân, cha mẹ cần đưa trẻ đến cơ sở y tế có chuyên khoa Nhi để được thăm khám kỹ lưỡng, loại trừ Kawasaki sớm nhất có thể. Việc chẩn đoán sớm và điều trị kịp thời sẽ cứu lấy trái tim non yếu của các bé", bác sĩ chuyên khoa 1 Vương Huy Tuấn, Phó khoa Nhi & Sơ sinh, Bệnh viện Phương Nam khuyến cáo.

