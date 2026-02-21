Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

TP.HCM tri ân truyền thống cách mạng Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định

Thúy Liễu
Thúy Liễu
21/02/2026 11:55 GMT+7

TP.HCM tổ chức họp mặt truyền thống cách mạng và dâng hương tại Đền tưởng niệm khu lịch sử truyền thống cách mạng Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định (xã An Nhơn Tây, TP.HCM).

Ngày 21.2 (mùng 5 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026), đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tham dự buổi họp mặt truyền thống cách mạng và dâng hương tại Đền tưởng niệm khu lịch sử truyền thống cách mạng Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định.

Buổi họp mặt là hoạt động truyền thống giàu ý nghĩa lịch sử, nhằm ôn lại chặng đường đấu tranh cách mạng hào hùng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định - TP.HCM.

Dịp này, đoàn đại biểu đã dâng hoa, dâng hương tại Đền tưởng niệm Liệt sĩ Bến Dược, Đền tưởng niệm khu truyền thống cách mạng Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định, dành một phút mặc niệm, tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, sự hy sinh, cống hiến to lớn của các lãnh đạo Xứ ủy, Trung ương Cục miền Nam, Khu ủy, Thành ủy Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định qua các thời kỳ; các bậc tiền nhân và đồng bào, chiến sĩ đã chiến đấu, hy sinh, cống hiến vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

TP.HCM tri ân truyền thống cách mạng Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định - Ảnh 1.

Đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM dâng hương tại Đền tưởng niệm khu lịch sử truyền thống cách mạng Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định

ẢNH: P.N

Tham dự buổi lễ có nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang; nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên; Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Lê Quốc Phong; nguyên Phó chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa; Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Nguyễn Phước Lộc; Tư lệnh Bộ Tư lệnh Quân khu 7 Trần Xuân Thế... cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo TP.HCM qua các thời kỳ.

Phát biểu tại buổi họp mặt, ông Lê Quốc Phong, Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM, cho biết cuộc gặp mặt năm nay càng có ý nghĩa khi TP.HCM có diện mạo mới, mở rộng về diện tích, dân số, tiềm lực và năng lực phát triển, đồng thời hội tụ thêm các giá trị lịch sử, truyền thống cách mạng của Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Dương.

Nhìn lại 96 năm qua, ông Phong khẳng định dưới ngọn cờ của Đảng, cách mạng Việt Nam giành nhiều thắng lợi, luôn in đậm dấu ấn Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định - TP.HCM, vùng đất hội tụ tinh thần yêu nước và đại đoàn kết, nơi gian khổ, hy sinh không làm lung lay niềm tin cách mạng.

Theo ông Lê Quốc Phong, năm 2025, dù còn nhiều khó khăn, kinh tế thành phố tăng trưởng 8,03%; thu ngân sách vượt dự toán, đạt hơn 800.000 tỉ đồng, dẫn đầu cả nước; gần 60.000 doanh nghiệp thành lập mới, vốn FDI đạt trên 8,1 tỉ USD. TP.HCM đẩy mạnh tháo gỡ dự án tồn đọng, phân cấp, phân quyền và khởi công nhiều công trình trọng điểm.

TP.HCM tri ân truyền thống cách mạng Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định - Ảnh 2.

Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Lê Quốc Phong phát biểu tại buổi họp mặt

ẢNH: T.L

Ngoài ra, lĩnh vực khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đạt nhiều bước tiến, góp phần thúc đẩy kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, xây dựng đô thị thông minh và chính quyền số. Song song đó, các lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm; công tác y tế, phát triển nhà ở xã hội, bảo đảm an sinh, tri ân người có công được thực hiện đồng bộ; quốc phòng - an ninh được giữ vững; hoạt động đối ngoại tiếp tục mở rộng, góp phần nâng cao vị thế TP.HCM.

Bên cạnh đó, ông Lê Quốc Phong cho hay, năm 2026, thành phố tập trung hoàn thiện tổ chức bộ máy, khai thông thể chế, đột phá hạ tầng và nâng cao hiệu quả phục vụ nhân dân; đồng thời phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, thi đua thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Với truyền thống cách mạng kiên cường và tinh thần nghĩa tình, sáng tạo, ông Lê Quốc Phong khẳng định TP.HCM sẽ nỗ lực đi trước, mở đường, tạo động lực lan tỏa cho cả nước, từng bước khẳng định vai trò trung tâm phát triển và bứt phá trên bản đồ đô thị toàn cầu trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước.

Xem thêm bình luận