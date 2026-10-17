TP.HCM triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ an sinh xã hội cho người dân

Tối 17.10, tại Nhà hát Hòa Bình, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam TP.HCM tổ chức chương trình an sinh xã hội và chương trình giao lưu nghệ thuật "Thành phố nghĩa tình - Kết nối yêu thương" năm 2026.

Các hoạt động nhằm vận động nguồn lực xã hội, chăm lo cho người có hoàn cảnh khó khăn, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững.



Hỗ trợ học bổng, bảo hiểm y tế và sinh kế

Theo Ban tổ chức, chương trình an sinh xã hội triển khai trao 1.500 suất học bổng Nguyễn Hữu Thọ, hỗ trợ kinh phí học tập cho 13 học sinh dân tộc thiểu số và kinh phí mua 750 thẻ bảo hiểm y tế, với tổng giá trị 8,57 tỉ đồng.

16 cụm thi đua của MTTQ Việt Nam TP.HCM tiếp nhận bảng tượng trưng kinh phí hỗ trợ học bổng cho các em của các phường, xã trong cụm thi đua ẢNH: THÚY LIỄU

Học bổng Nguyễn Hữu Thọ dành cho sinh viên đại học, mỗi suất trị giá 5 triệu đồng. Trong khuôn khổ chương trình, Ban tổ chức trao trực tiếp 100 suất, tổng trị giá 500 triệu đồng; đồng thời trao bảng tượng trưng kinh phí học bổng cho đại diện 16 cụm thi đua.

Đối với 750 thẻ bảo hiểm y tế, các cơ quan bảo hiểm xã hội cơ sở phối hợp với MTTQ địa phương tổ chức trao đến người dân có hoàn cảnh khó khăn, tạo điều kiện tiếp cận dịch vụ khám chữa bệnh.

Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết TP.HCM đồng hành với nguồn kinh phí 8,5 tỉ đồng dành cho học bổng và thẻ bảo hiểm y tế. Miếu Bà Thiên Hậu và Hội quán Ôn Lăng hỗ trợ thêm 70 triệu đồng cho 13 học sinh dân tộc thiểu số, gồm 11 em đạt thành tích học tập xuất sắc năm học 2025 - 2026 và 2 em được hỗ trợ học nghề.

Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Nguyễn Phước Lộc, trao học bổng Nguyễn Hữu Thọ đến học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn ẢNH: THÚY LIỄU

Theo ông Phạm Minh Tuấn, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, các hoạt động an sinh hướng đến nâng cao chất lượng cuộc sống, giúp người dân tiếp cận tốt hơn các dịch vụ thiết yếu. Việc hỗ trợ cần gắn với tạo sinh kế, tiếp sức học tập, giúp người dân vươn lên ổn định cuộc sống.

Tháng cao điểm "Vì người nghèo" năm 2026 diễn ra từ ngày 17.10 đến 18.11.2026. Theo kế hoạch, tổng kinh phí dự kiến chăm lo là hơn 92 tỉ đồng, gồm xây mới 61 căn nhà đại đoàn kết, sửa chữa 283 căn; trao 13.700 suất học bổng, 450 phương tiện sinh kế và 3.550 thẻ bảo hiểm y tế. Các hoạt động chăm lo khác có giá trị dự kiến 36,1 tỉ đồng.

Kết nối nguồn lực, nâng cao hiệu quả chăm lo

Chương trình giao lưu nghệ thuật "Thành phố nghĩa tình - Kết nối yêu thương" được tổ chức nhằm vận động đóng góp Quỹ "Vì người nghèo", ghi nhận sự đồng hành của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân và giới thiệu hiệu quả của các hoạt động hỗ trợ.

Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Trương Thị Bích Hạnh (thứ 7 từ trái sang), trao học bổng Nguyễn Hữu Thọ đến học sinh, sinh viên hoàn cảnh khó khăn ẢNH: THÚY LIỄU

Theo Ban tổ chức, nội dung chương trình tập trung vào những thay đổi trong cuộc sống người thụ hưởng, đồng thời giới thiệu các trường hợp tiếp tục tham gia hoạt động cộng đồng sau khi được giúp đỡ.

Trong đó, cô giáo Hoàng Lê Bảo Ngọc từng nhận học bổng khi còn khó khăn, sau đó trở thành giáo viên, gắn bó với giáo dục đặc biệt. Hiện cô cùng 15 giáo viên khác xây dựng 3 lớp học, hỗ trợ hơn 70 học sinh hòa nhập.

Trường hợp em Nguyễn Văn Tịnh, 12 tuổi, từng bán vé số, lo bữa ăn cho bà nội và 4 người em, được MTTQ Việt Nam phường tìm hiểu, hỗ trợ kịp thời. Sự hỗ trợ góp phần giảm gánh nặng mưu sinh, giúp các em của Tịnh được đến trường.

Chương trình cũng giới thiệu cựu chiến binh Nguyễn Văn Hạnh với mô hình hỗ trợ học nghề, giảm học phí lái xe cho quân nhân xuất ngũ và người yếu thế; doanh nhân Lương Thị Ngọc Anh với các hoạt động hỗ trợ nhà ở, xây cầu, chăm lo cho người khiếm thị.

Phát động tháng cao điểm "Vì người nghèo" năm 2026 ẢNH: THÚY LIỄU

Trong thông điệp gửi tới chương trình, bà Trương Thị Bích Hạnh, Phó chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, nhấn mạnh sự phát triển của thành phố cần được thể hiện bằng chất lượng cuộc sống, khả năng bảo đảm an sinh xã hội và sự thụ hưởng thực chất của nhân dân.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM cam kết phối hợp tổ chức các hoạt động hỗ trợ thiết thực, sử dụng nguồn lực công khai, minh bạch, hiệu quả; tiếp tục vận động các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân đồng hành với Quỹ "Vì người nghèo".