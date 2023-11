TP.HCM triệt phá đường dây buôn lậu điện thoại, máy tính trị giá 300 tỉ đồng

Ngày 4.11, Công an TP.HCM cho biết vừa bắt tạm giam Ngô Tấn Đạt (42 tuổi, ngụ Q.10 - nghi phạm cầm đầu) và Nguyễn Văn Giang (37 tuổi) về hành vi buôn lậu.



Đạt bị bắt giữ THANH TUYỀN

Theo Công an TP.HCM, qua công tác nắm tình hình, Công an TP.HCM phát hiện băng nhóm tội phạm do Ngô Tấn Đạt cầm đầu, hoạt động buôn lậu điện thoại di động, máy tính bảng, máy tính xách tay từ Campuchia về TP.HCM qua đường bộ để cất giấu, tiêu thụ tại địa bàn TP.HCM và nhiều tỉnh, thành khác.

Sau thời gian theo dõi, ngày 26.10, công an ập vào bắt quả tang khi Giang đang nhận các thùng hàng tại chung cư trên đường Tạ Quang Bửu (Q.8) rồi mang đến kho ở đường Hưng Phú (Q.8).

Khám xét nhiều kho và cửa hàng, đại lý khác, cơ quan điều tra thu giữ gần 4.000 điện thoại iPhone, hàng trăm máy tính bảng, laptop, thiết bị định vị AirTag trị giá khoảng 30 tỉ đồng và các đồ vật, tài liệu, dữ liệu điện tử có liên quan...

Từ lời khai của Giang, công an bắt giữ Đạt.

Điện thoại iPhone lậu bị công an thu giữ THANH TUYỀN

Tại cơ quan công an, Đạt khai đã mua hàng của người tên A Múi sống ở Campuchia. Hàng buôn lậu sẽ được phía đối tác vận chuyển về TP.HCM, Đạt chỉ có nhiệm vụ tiêu thụ tại các cửa hàng, đại lý...

Đáng chú ý, Ngô Tấn Đạt sử dụng thủ đoạn chuyển tiền VNĐ thành tiền điện tử USDT để thanh toán tiền hàng cho A Múi. Từ tháng 12.2021 đến thời điểm bị bắt, đường dây này vận chuyển trót lọt trên 22.000 điện thoại di động, máy tính xách tay, máy tính bảng các loại…, với tổng trị giá khoảng 300 tỉ đồng.

Hiện công an đang truy xét nghi can còn lại để tiếp tục củng cố, làm rõ hành vi đồng phạm về tội buôn lậu để xử lý.