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Kinh tế Chính sách - Phát triển

TP.HCM trở thành 'hạt nhân' tăng trưởng của vùng

Thanh Xuân
Thanh Xuân
09/06/2026 14:12 GMT+7

Đây là nhận định của chuyên gia kinh tế TS Trần Du Lịch tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2026 lần thứ II với chủ đề "Vùng kinh tế phía nam - động lực cho tăng trưởng hai con số" do Báo Người Lao Động tổ chức sáng 9.6.

TS Trần Du Lịch cho rằng, để TP.HCM trở thành hạt nhân tăng trưởng của vùng và là nơi "lót ổ cho đại bàng", việc thu hút các nhà đầu tư chiến lược không thể chỉ dựa vào một vài chính sách ưu đãi đơn lẻ. Điều quan trọng nhất là xây dựng được một hệ sinh thái phát triển hoàn chỉnh. Bên cạnh các cơ chế đặc thù do Trung ương cho phép, TP.HCM cần tiếp tục hoàn thiện môi trường pháp lý, hạ tầng kỹ thuật, chất lượng sống, nguồn nhân lực chất lượng cao, cũng như các thiết chế hỗ trợ hoạt động kinh doanh quốc tế như giải quyết tranh chấp thương mại, tài chính và đầu tư. 

"TP.HCM đang triển khai nhiều mô hình thí điểm mang tính chiến lược như trung tâm tài chính quốc tế, khu thương mại tự do và các chương trình phát triển công nghiệp bán dẫn, công nghệ cao. Đây sẽ là những nền tảng quan trọng để nâng cao sức cạnh tranh trong thu hút đầu tư toàn cầu", ông Trần Du Lịch cho hay.

TP.HCM trở thành 'hạt nhân' tăng trưởng của vùng- Ảnh 1.

TP.HCM hạt nhân của tăng trưởng vùng

ẢNH: THANH XUÂN

Theo ông Trần Du Lịch, TP.HCM trong tương lai không chỉ là điểm đến của các tập đoàn lớn mà còn phải trở thành nơi khởi nghiệp của các doanh nhân trong khu vực Đông Nam Á. Đồng thời, Đồng Nai và Tây Ninh cũng cần trở thành những điểm đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tư trong chuỗi liên kết phát triển vùng.

Đông Nam bộ với tư cách vùng kinh tế động lực của cả nước, là vùng phát triển năng động nhất cả nước nhưng chịu nhiều hạn chế kéo dài, nổi bật là hạ tầng giao thông liên vùng và thể chế phát triển vùng. Điểm đáng mừng là những nút thắt này đang từng bước được tháo gỡ thông qua việc hoàn thiện hệ thống giao thông kết nối và đổi mới cơ chế quản lý. TP.HCM sau khi mở rộng không gian phát triển đang được Trung ương định hướng xây dựng các cơ chế đặc thù mới. Bên cạnh Nghị quyết 98/2023 của Quốc hội và các nghị quyết sửa đổi liên quan, thành phố cũng đang chuẩn bị cho luật Đô thị đặc biệt với tư duy phân quyền, phân cấp mạnh mẽ hơn nhằm phát huy tính năng động, sáng tạo.

Điểm đột phá rất lớn trong những năm tới, theo ông Trần Du Lịch là hệ thống đường sắt đô thị và đường sắt liên vùng với quy mô hàng nghìn km. Khi hệ thống này được hình thành, vùng sẽ có điều kiện phát triển theo mô hình đô thị gắn với giao thông công cộng, lấy hạ tầng giao thông làm nền tảng tổ chức không gian phát triển. "Động lực tăng trưởng mới này sẽ thúc đẩy sự phát triển của các địa phương còn lại trong vùng, đặc biệt là những nơi có thế mạnh về công nghiệp và dịch vụ. Trong cấu trúc đó, TP.HCM sẽ giữ vai trò trung tâm kết nối, dẫn dắt và tạo điều kiện để toàn vùng phát triển đồng bộ, đồng thời mở rộng sức lan tỏa tới Tây Nguyên và Đồng bằng sông Cửu Long", ông Trần Du Lịch cho hay.

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